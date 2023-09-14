據于正人介紹，計劃是通過獎賞計劃及數據管理以推動多方參與，培養The Henderson 的租戶及員工的可持續發展文化，為可持續發展訂立新標準之餘，亦可把握發展機遇。

同時，恒地致力實行集團2030可持續發展願景策略，並透過「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」以及「誠心為社區」四大驅動要素，在各方面為社會帶來裨益。集團旗下發展項目均兼備智能科技、可持續發展、用戶健康及靈活多變等元素。

于正人指出，恒地作為具領導地位的地產發展商一直致力開創一個可持續發展的未來，ESG發展更是恒基地產業務運營的基石，透過創新科技及綠色建築，共建綠色智能城市。因此，集團於不同的發展項目上均兼具優質 ESG 元素和可持續性理念，而The Henderson 正是一個好例子。

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