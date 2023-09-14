歐萊雅（L’oreal）今日舉行2023媒體日，香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍表示，上半年在不同地區均維持高速增長；香港市場受惠於開關及旅遊復蘇，期內業務錄得強勁增長，加上疫情放緩及社交活動恢復，顧客對美妝產品需求已大致回復到疫前水平，清潔及保濕產品需求亦持續增長，護理產品如面膜、潔面及卸妝產品均錄得雙位數增幅。
她又稱，隨著人工智能（AI）、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等科技快速增長及普及，香港歐萊雅旗下品牌 Maybeline New York 首次為Microsoff Teams 線上會議平台提供 12個不同的妝容，所有香港 Microsoff Teams企業版用戶現已可免費享用該體驗。此外，門市皮膚分析儀 Giorgio Armani Meta Profiler將於 2024 年年初在法國、中國及香港市場的 Giorgio Armani Beaute 銷售點率先推出 ，可透過10分鐘的診斷分析，精準分析客人的皮膚狀況，度身訂造最適合的護膚程序 ，以及面部護理建議。
可持續發展方面，香港歐萊雅營運總監梁燁表示，歐萊雅於2020年推行「L’Oréal for the future」全球可持續發展承諾，由原材料採購、可持續包裝、運輸及綠色零售等方面推動可持續性。今年首季起香港歐萊雅開始使用鐵路運輸，與空運相比，火車可節省超過97%的二氧化碳排放量。
此外，香港歐萊雅亦推出 「可持續零售店舖」（Sustainable Retail Box）指南，已全線使用100%再生塑膠包裝試用裝和套裝，旗下各品牌在港亦提供超過130種補充裝。
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