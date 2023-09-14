為準備是次測試，匯豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT）， 模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。近200名科大師生已報名參與試驗，每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣，在7天測試期間，於校內的咖啡店及飯堂等共5家商戶消費。

與此同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條 件的交易時，可自動獲取預設的獎賞。測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日 後進一步試驗及研究的基礎。

匯豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示，該行一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目，憑著相關經驗，加上本身的數碼及交易銀行服務的能力，令該行能在四個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目；科大商學院院長譚嘉因表示，是次測試利用科大在金融科技方面的研究，以展示假設性的數碼港元的潛在優勢，詳情將於今年第四季公布。

其他報道

傳JPEX無法提取資金 證監會：已轉介警方跟進

斯里蘭卡據報最快下月與債券持有人達成初步協議

全日沽空增16% 比率升至18% 盈富沽空增68% 基金單位降2.4%

ZA Bank推ig快閃抽獎 送免費雙人來回東京或關西機票

香港寬頻委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁

區塊鏈網站「每日幣研」澄清：與郭浩麟無任何業務來往

恒指收市升38點止步六連跌 南水第3日流出 北水轉流入

綠債2023︱富途推「13 免」優惠 新開戶可獲1400元迎新獎賞

聯昌：廣州佛山等地睇樓人流顯著增 惟未如京滬強勁

美國稱中國iPhone禁令似報復 外交部已澄清並無禁用

微信香港錢包上月線下交易筆數較通關首月增逾7倍 推北上消費獎賞活動

人行據報要求銀行維持未平倉頭寸 緩解人民幣壓力

幣少爺與JPEX割席：不會再提及相關交易所 林作：研法律意見後再作部署

瑞銀：吸引外企來港上市 注重集資以外增值服務

中國商務部：歐盟調查中國電動車補貼是赤裸裸的保護主義

歐冠昇：香港、內地和中東結合對未來發展有獨特價值

百勝中國擬未來年斥30億美元派息及回購

上半年僅10科企來港上市籌23億 羅兵咸永道：港股TMT市盈率遠遜內地

【有片：埋身擊】納指期貨跌穿30天及50天線 才值得沽空

半日沽空金額75億 增18% 盈富沽空增95%

恒指半日跌39點 科指升0.01% 碧服跌6%

匯豐於Reward+ App 推出「我的分期計劃」功能 伙Apple Store推新優惠