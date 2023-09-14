匯豐與香港科技大學工商管理學院（科大商學院）宣布，將於9月16日起展開為期一周的假設性的數碼港元測試，共同探索和試驗在香港應用央行數碼貨幣。
為準備是次測試，匯豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT）， 模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。近200名科大師生已報名參與試驗，每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣，在7天測試期間，於校內的咖啡店及飯堂等共5家商戶消費。
與此同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條 件的交易時，可自動獲取預設的獎賞。測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日 後進一步試驗及研究的基礎。
匯豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示，該行一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目，憑著相關經驗，加上本身的數碼及交易銀行服務的能力，令該行能在四個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目；科大商學院院長譚嘉因表示，是次測試利用科大在金融科技方面的研究，以展示假設性的數碼港元的潛在優勢，詳情將於今年第四季公布。
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