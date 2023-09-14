余偉文表示，亞洲排放量佔全球排放量的一半以上，填補融資缺口以達到與經濟社會平衡，不僅關係到一帶一路國家，也關係到全人類。他指可持續投資正在成為主流，目前已取得一定進展。

除了綠色債券、ESG基金和碳信用等目前市場工具，混合融資（blended finance）是另一種有前景的融資方法，利用公共資金重新平衡風險，增強信心以吸引私人資本，做法擴大可應用的資本，並運用私營部門的創新、風險管理專業知識、創業精神和市場開發能力。

余偉文指，香港作為亞洲領先的國際金融中心和綠色金融中心，可以將所需投資引導至亞洲及一帶一路國家的可持續項目。本港擁有世界上最活躍的股票市場之一和亞洲最大的國際債券市場，去年佔據亞洲綠色和可持續債券發行量的三分之一以上。獲證監會認可的ESG基金近200只，一年內增長55%。當局亦正取措施，通過監管和財政激勵措施，並在外匯基金投資方面以身作則，支持可持續金融生態系統進一步發展。

此外，金管局在2016年成立基礎設施融資促進辦公室（IFFO），目前合作夥伴已接近100家，為業界和投資者提供一個分享經驗和最佳實踐的平台。最近當局與各金融機構主管舉辦了兩次圓桌會議，討論加強氣候融資的方法，當局早前亦已訪問沙特、阿聯酋等一帶一路沿線國家推動合作，特別在綠色和可持續發展領域。

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