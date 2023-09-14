人行表示，按照黨中央、國務院決策部署，精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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