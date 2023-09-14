中國人民銀行公布，於明日（15日）下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，不含已執行5%存款準備金率的金融機構。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。人行表示，中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善。為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，
人行表示，按照黨中央、國務院決策部署，精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
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