美團（3690）今日舉行「2023美團即時零售產業大會」，據內媒報道，集團副總裁、閃購業務部負責人肖昆透露，過去4季美團閃購規模已達1750億元（人民幣、下同），料至2026年將超出4000億元規模，並誕生3萬家日銷過萬元門店。
肖昆透露，當下即時零售市場正呈現新變化，包括地域上由高線城市向低線城鎮擴散，今年以來四線及以下城市銷售額增速達70%；年齡上亦從年青人向中青年人擴散。同時，商品豐富度到商家服務均有突破，目前美團閃購已和超過4600家大型連鎖零售商、37萬本地小商家及超350家品牌商達成合作。
美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示，即時零售不是應急零售，而是一種高確定性的生活方式，預期今年底即時零售行業規模將超過5000億元，2026年將超過1萬億元。
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