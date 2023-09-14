信置（0083）、中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）組成的財團昨以逾53億元奪啟德住宅地後，信置公布，集團披露將在項目佔股50%，項目預計總資本承擔為105億元，集團將按比例50%出資，即約52.5億元。
信置指，集團主要業務領域之一是房地產發展與投資。組建合營公司及合資發展公司以便購入及發展該土地，符合集團的核心業務策略，也是集團與其他業務夥伴的主要活動之延續。
至於財團之一的華置亦披露佔項目股份10%，並將出資10.5億元，當中包括地價10%及建築成本的10%。華置指，預計將由集團的內部資源及或銀行借貸撥付，而物業投資及發展為本集團的主要業務之一，今次訂立合營安排及該土地開發符合集團的一般及日常業務過程及策略性投資。
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