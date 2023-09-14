今日政府傍晚舉辦「香港夜繽紛」啟動禮後，領展（0823）公布，將在中秋及國慶假期期間，旗下兩個商場將舉行三場「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地話題電影，並聯同商戶推出不同的餐飲消費優惠，與街坊市民共慶佳節之餘，同時令社區商場更熱鬧。
首輪三場「夜派對」將於樂富廣場及天瑞商場的戶外廣場放映本地猛片，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食。該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。
另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。Link Up手機程式會員可再尊享一系列期間限定夜市優惠。
領展指，希望藉着舉行「夜派對」，鼓勵街坊趁中秋及國慶佳節在晚上外出，共享天倫之餘也可增進鄰里關係，同時響應政府「香港夜繽紛」活動。領展將於未來數月陸續於旗下其他地區的商場舉行「夜派對」，詳情稀後公布。
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