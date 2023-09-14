受能源價格上漲影響，歐洲央行上調了今、明兩年的通脹增長預測。最新估計，歐元區今年平均通脹率為5.6%，而明年為3.2%，顯著高於2%的通脹目標。受加息等因素影響，歐洲央行下調經濟增長預測。最新估計，歐元區今年GDP僅增0.7%，而明年增長1%。

部分市場人士認為，由於歐元區經濟轉弱，這可能會是歐洲央行在此輪加息周期的最後一次加息，又或至少會暫停加息。

其他報道

信置就啟德住宅地出資52.5億 華置出10.5億

美團：閃購業務過去四季已達1750億元人民幣規模

人行明起下調存款準備金率0.25厘

余偉文：亞洲在能源轉型所需資金不足 香港可將投資引導至一帶一路地區

匯豐伙科大商學院推假設性數碼港元測試 為期一周

香港歐萊雅：上半年業務錄強勁增長 美妝產品需求大致回復至疫前水平

郭氏家族信託基金增持新地 涉資1.7億元

傳JPEX無法提取資金 證監會：已轉介警方跟進

斯里蘭卡據報最快下月與債券持有人達成初步協議

全日沽空增16% 比率升至18% 盈富沽空增68% 基金單位降2.4%

ZA Bank推ig快閃抽獎 送免費雙人來回東京或關西機票

香港寬頻委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁

區塊鏈網站「每日幣研」澄清：與郭浩麟無任何業務來往

恒指收市升38點止步六連跌 南水第3日流出 北水轉流入

綠債2023︱富途推「13 免」優惠 新開戶可獲1400元迎新獎賞

聯昌：廣州佛山等地睇樓人流顯著增 惟未如京滬強勁

美國稱中國iPhone禁令似報復 外交部已澄清並無禁用

微信香港錢包上月線下交易筆數較通關首月增逾7倍 推北上消費獎賞活動

人行據報要求銀行維持未平倉頭寸 緩解人民幣壓力

幣少爺與JPEX割席：不會再提及相關交易所 林作：研法律意見後再作部署

瑞銀：吸引外企來港上市 注重集資以外增值服務

中國商務部：歐盟調查中國電動車補貼是赤裸裸的保護主義

歐冠昇：香港、內地和中東結合對未來發展有獨特價值