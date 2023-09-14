雖然通脹持續回落，但歐洲央行預計，通脹仍將較長時間維持在過高水平，因此決定將3大關鍵利率各上調0.25厘，將隔夜存款利率上調至4厘，主要再融資利率上調至4.5厘，並將邊際貸款利率上調至4.75厘，符合債市投資者預期。這已是歐洲央行連續第10次議息會議加息，再融資利率已升至22年高位，而隔夜存款利率更創歷來新高。
受能源價格上漲影響，歐洲央行上調了今、明兩年的通脹增長預測。最新估計，歐元區今年平均通脹率為5.6%，而明年為3.2%，顯著高於2%的通脹目標。受加息等因素影響，歐洲央行下調經濟增長預測。最新估計，歐元區今年GDP僅增0.7%，而明年增長1%。
部分市場人士認為，由於歐元區經濟轉弱，這可能會是歐洲央行在此輪加息周期的最後一次加息，又或至少會暫停加息。
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