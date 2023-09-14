一連兩日的第八屆「一帶一路高峰論壇」今日結束，主辦單位香港特區政府及香港貿發局表示，今年論壇適逢共建「一帶一路」倡議十周年，匯聚超過90位「一帶一路」沿線及相關國家和地區的政商領袖，以及來自逾70個國家及地區、近6000名環球業界人士參與。
論壇連繫新興市場及促進新興產業，促成21份合作備忘錄，並廣邀不同國家的青年領袖及初創企業參與，推動人文交流，同時分享「一帶一路」倡議的機遇與成果。
埃及國際合作部部長Rania A. Al-Mashat指出，埃及與中國在貿易基建合作已久，中國在蘇伊士運河經濟區（SCZONE）的港口及工業園基建，包括在製造業及科技項目上已作出廣泛的投資。可持續基建及全球價值鏈正在出現根本性的改革，並涉及到燃料供應及物流等領域的發展。
阿聯酋經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri則表示，希望將線性經濟轉型為循環經濟，不斷利用回收資源，其中一項國家正在推進名為『fry to fly』的計劃，工廠將廢棄食用油轉化為航空燃料。與香港一樣，旅遊業及航空業對阿聯酋相當重要，各同時佔阿聯酋國民生產總值約14%，因此這兩部份能夠可持續發展十分重要。香港及大灣區其他城市互動合作，阿聯酋亦正在發展製造業，並計劃與巴林和約旦建立工業走廊。
沙特阿拉伯部長理事會總秘書處顧問Fahd bin Abdulmohsan Al-Rasheed稱，整個沙特阿拉伯都正專注於『Vision 2030』(2030年願景) —旨在創造活力社會及繁榮國家的項目。『Vision 2030』其中一個重要組成部份包括建立創新城市NEOM，這是一個從零開始，由沙特西北部的紅海海岸向內陸延伸建設、以科技為重點的大都會。事實上，中東地區及沙特阿拉伯已在『一帶一路』作出不少貢獻，當中沙特西岸的紅海，已承載著全球航運約30%。
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