受能源價格上漲影響，美國8月生產者物價指數（PPI）按月升0.7%，較分析師預期高出0.3個百分點，是去年6月以來最大的升幅。8月能源價格上漲逾一成，推動貨品價格上漲2%。相比下，服務收費按月僅增0.2%。按年計算，美國8月PP1增長1.6%，是4個月來最高。
不過剔除波動較大的食品及能源價格，美國8月核心PPI按月僅增0.2%，較7月的0.4%回落。按年計算，美國8月核心PPI增長2.2%，是2021年1月以來最低。
物價上漲及借貸成本增加，無礙美國消費者支出持續增長。美國8月零售銷售額按月增長0.6%，高於7月下修至0.5%的增幅，並超出分析師預期的0.2%增長。由於8月汽油價格按月上調約10%，推動加油站銷售額按月增長5.2%，是升幅最大的零售銷售類別。
此外，美國首次申領失業救濟人數輕微回升。在截至9月9日當周，首次申領失業救濟人數按周增加3000人，總數增至22萬人，由2月以來的低位回升，不過仍低於分析師預期的22.5萬人。在截至9月2日當周，持續申領失業救濟人數按周增加4000人，總數增至168.8萬人，低於預期的169.5萬人。
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