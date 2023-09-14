不過剔除波動較大的食品及能源價格，美國8月核心PPI按月僅增0.2%，較7月的0.4%回落。按年計算，美國8月核心PPI增長2.2%，是2021年1月以來最低。

物價上漲及借貸成本增加，無礙美國消費者支出持續增長。美國8月零售銷售額按月增長0.6%，高於7月下修至0.5%的增幅，並超出分析師預期的0.2%增長。由於8月汽油價格按月上調約10%，推動加油站銷售額按月增長5.2%，是升幅最大的零售銷售類別。

此外，美國首次申領失業救濟人數輕微回升。在截至9月9日當周，首次申領失業救濟人數按周增加3000人，總數增至22萬人，由2月以來的低位回升，不過仍低於分析師預期的22.5萬人。在截至9月2日當周，持續申領失業救濟人數按周增加4000人，總數增至168.8萬人，低於預期的169.5萬人。

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