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Adobe生成式人工智能Firefly正式商用

Adobe宣布，Adobe Creative Cloud、Adobe Express和Adobe Experience Cloud中由Firefly驅動的生成式人工智能功能正式商用。

Firefly現支援超過100種語言的文字指令，令用戶創建可安全用於商業用途的內容而設計。

Adobe數碼媒體業務總裁David Wadhwani表示：「Adobe Firefly 測試版已生成了超過 20 億張圖像，生成式人工智能正為各個領域的客戶開啟創意表達的新時代。結合Creative Cloud應用程式、Express、Firefly網絡應用程式和Adobe Experience Cloud，為創作者提供機會，使他們能夠以全新、豐富和高效的方式使用生成式人工智能。」

Adobe Creative Cloud的生成式人工智能產品推出以點數為基礎的模式，幫助用戶採用由Firefly圖像模型支持的全新生成式圖像工作流程。Firefly網絡應用程式、Express Premium 和Creative Cloud 付費計劃將包括一定數量的「快速」生成點數。生成點數以代幣方式，使客戶能夠在Photoshop、Illustrator、Express和Firefly網絡應用程式中以文字指令生成圖像和向量圖形。

當用戶使用完訂閲計劃中所包含「快速」生成點數後，仍可繼續創建生成式人工智能圖像和文字效果，但體驗速度將變慢，客戶可以購買額外的生成點數訂閱計劃。

另外，企業版Adobe Firefly (Adobe Firefly for Enterprise) 現已上市，方便企業用戶安心地部署由人工智能生成的內容。用戶可以通過Creative Cloud、Express和Adobe Experience Cloud使用企業版Adobe Firefly。Adobe Firefly經由Adobe Stock圖片庫的公開授權內容，以及版權已過期的公共領域內容訓練。Adobe也正在與企業版客戶合作，使他們能夠使用自己的資產來定制模型，以生成定制內容。

客戶亦可以透過Firefly的應用程式開發介面 (API)，將Firefly強大的功能嵌入至他們專屬的生態系統和自動化工作流程中。企業版Firefly為企業在大部分由Firefly支持的工作流程下所生成的內容提供獲得知識產權 (IP) 賠償的機會。