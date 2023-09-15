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PPI、零售高過預期 美債息升 道指升331點 標指納指連升兩日

美債息上升，債息倒掛擴大，美股向上。美國8月PPI和零售數據強於預期，受能源價格上漲推動，PPI創一年多來最大漲幅。美國國債市場經濟衰退警報長鳴，3個月和10年期債息連續倒掛時間創下逾60年來最長紀錄。Arm Holdings Plc上市首日飈升25%。

道瓊斯工業平均指數收漲331點，升幅0.96%，報34907點。標普500指數收漲37點，升幅0.85%，報4505點。納斯達克綜合指數收漲112點，或0.82%，報13926點。

高盛升2.86%，報344.57美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而Visa跌2.55%，報241.5元，拖累道指41點。

科技股方面，蘋果收市報175.74元，升0.87%，谷歌母公司Alphabet收市報138.1元，升1.01%，亞馬遜收市報144.72元，跌0.08%，Facebook收市報311.72元，升2.18%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.53%，報460點。德國DAX指數收漲0.97%，報15805點；法國CAC 40指數漲1.2%，報7308點；英國富時100指數收漲1.96%，報7673點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.97%，報6863點。

美國2年期債息曾升最多1.19%，是9月6日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見5.0284厘，是9月13日5.075厘後最高。收市報5.0114厘，是9月12日後收市新高，當日報5.02厘。

美國10年期債息曾升最多1.08%，高見4.2942厘，是9月13日4.342厘後最高。收市報4.2863厘，是9月11日後收市新高，當日報4.288厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至76.154基點，是9月1日76.188基點後最闊。收市報72.941基點，是9月12日後最闊，當日報74.411基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至117.428基點，是9月13日116.847基點後最闊。收市報118.746基點，是9月11日後最闊，當日報117.202基點。

道指曾升最多1.16%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見34977.97點，是9月1日34979.18點後最高。收市報34907.11點，是8月15日後收市新高，當日報34946.39點。

標指曾升最多1%，是8月29日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見4511.99點，是9月5日4514.29點後最高。收市報4505.1點，是9月1日後收市新高，當日報4515.77點。連升2日，累計升43.2點，對上一次連升2日是9月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月8日。

納指曾升最多1.04%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見13957.57點，是9月6日14001.95點後最高。收市報13926.05點，是9月5日後收市新高，當日報14020.95點。連升2日，累計升152.42點，對上一次連升2日是9月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月8日

 

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