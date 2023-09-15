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港股ADR升146點 夜期高水123點 名創優品等業績

美股向上，港股ADR升146點或0.8%，報18193點，即月恒指夜期升105點，報18171點，夜期高水123點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.05%，折合報319.94元；阿里巴巴（9988）升0.25%，折合報86.11元；美團（3690）升0.3%，折合報123.37元；匯控（0005）升3.16%，折合報61.64元；建行（0939）跌0.09%，折合報4.38元。

道期現升0.136%；標期現升0.11%；納期現升0.11%。日本東證指數現升0.78%；韓國KOSPI指數現升0.49%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.52%。

VIX指數隔晚跌4.89%或0.66點，報12.82點。

紐油現升0.63%或0.57美元，報90.73美元；布油現升0.49%或0.45美元，報94.16美元；金價現升0.01%或0.35美元，報1911.14美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0.5美元，報8417.5美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.01厘，報4.2763厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，名創優品（9896）、CWT INT'L（0521）、SINCEREWATCH HK（0444）

遠洋（3377）：暫停所有境外債付款。

紛美包裝（0468）獲市監總局通知不禁止山東新巨豐收購其股份。

領展（0823）旗下兩商場中秋國慶假期間將舉行三場「領展Link Up夜派對」。

信置（0083）就啟德住宅地出資52.5億，華置（0127）出10.5億。

美團（3690）：閃購業務過去四季已達1750億元人民幣規模。

人行下調存款準備金率0.25厘。

郭氏家族信託基金增持新地（0016），涉資1.7億元。

香港寬頻（1310）委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁。

恒地（0012）于正人︰中環The Henderson，採數碼分身管理ESG數據。

 

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