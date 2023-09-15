恒指今早高開106點或0.59%，報18154點，大市成交金額15億元；國指今早高開39點或0.63%，報6314點。恒生科技指數開市報4081點，升0.55%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為10.17%，下跌為2.83%，無升跌為86.99%。