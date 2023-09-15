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恒指高開106點 科指升0.5% 紫金、京東健康升2%

恒指今早高開106點或0.59%，報18154點，大市成交金額15億元；國指今早高開39點或0.63%，報6314點。恒生科技指數開市報4081點，升0.55%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為10.17%，下跌為2.83%，無升跌為86.99%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、港交所（0388）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌55隻升，13隻下跌，12隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.97%，報13.18元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.19%，報41.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報42.1元，升2.18%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報10.64元，跌2.03%。

恒指續低於主要平均線。科指上試20天線(4107.42點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，名創優品（9896）創上市新高，見58.3元，開市報58.3元，升2.37%。CWT INT'L（0521）停牌。SINCEREWATCH HK（0444）停牌。

遠洋（3377）：暫停所有境外債付款。開市報0.65元，跌1.52%。

紛美包裝（0468）獲市監總局通知不禁止山東新巨豐收購其股份。開市報2.2元，跌0.9%。

領展（0823）旗下兩商場中秋國慶假期間將舉行三場「領展Link Up夜派對」。開市報37.45元，升0.4%。

信置（0083）就啟德住宅地出資52.5億，華置出10.5億。信置開市報8.8元，升1.15%。

華置（0127）無成交，報1.81元。

美團（3690）：閃購業務過去四季已達1750億元人民幣規模。開市報124.5元，升1.22%。

人行下調存款準備金率0.25厘。工行（1398）開市報3.81元，升0.53%；建行（0939）開市報4.42元，升0.91%；中國銀行（3988）開市報2.73元，升1.11%；農業銀行（1288）開市報2.76元，升0.73%。

郭氏家族信託基金增持新地（0016），涉資1.7億元。開市報80.8元，無升跌。

香港寬頻（1310）委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁。開市報3.8元，無升跌。

恒地（0012）于正人︰中環The Henderson，採數碼分身管理ESG數據。開市報20.5元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見58.3元，開市報58.3元，升2.37%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，開市報0.011元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.17元，開市報3.17元，升1.6%；Ｆ三星原油期（3175）創52周高，見7.6元，開市報7.6元，升0.93%。

破底股方面

創52周低，包括，中國南方航空股份（1055）低見3.96元，開市報3.96元，跌0.75%。

異動股

上升異動股，包括，友聯國際教育租賃（1563）開市報2.05元，升14.53%；偉志控股（1305）開市報1.19元，升12.26%；卓航控股（1865）開市報0.1元，升11.11%；帝王實業控股（1950）開市報0.445元，升9.88%；懶豬科技（8379）開市報0.116元，升9.43%；匯隆控股（8021）開市報0.038元，升8.57%；珠江鋼管（1938）開市報0.275元，升7.84%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.034元，升6.25%；艾美疫苗（6660）開市報37.5元，升5.49%；曠逸國際（1683）開市報0.2元，升5.26%；富通科技（0465）開市報0.31元，升5.08%。

下跌異動股，包括，上海証大（0755）開市報0.013元，跌7.14%；中達集團控股（0139）開市報0.027元，跌6.9%；科軒動力控股（0476）開市報0.014元，跌6.67%；維亮控股（8612）開市報0.033元，跌5.71%；超大現代（0682）開市報0.017元，跌5.56%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌4.76%；橙天嘉禾（1132）開市報0.046元，跌4.17%；思派健康（0314）開市報7.2元，跌3.87%；宏基集團控股（1718）開市報0.8元，跌3.61%；康健國際醫療（3886）開市報0.295元，跌3.28%；新銳醫藥（6108）開市報0.045元，跌2.17%。

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