1-8月不含農戶固定資產投資按年增長3.2%，略低過預期的增長3.3%，及1至7月的增長3.4%。增速是2020年12月後最慢，當月報2.9%。

1-8月房地產投資按年下降8.8%，首7月累降8.5%。1-8月住宅銷售額按年下降1.5%，首7月累升0.7%。

8月末調查失業率為5.2%，7月為5.3%。

國統局表示，國民經濟加快恢復，生產供給穩中有升，市場需求逐步改善，就業物價總體穩定。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。

國統局公告全文如下：

一、工業生產加快，裝備製造業增速回升

8月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.5%，比上月加快0.8個百分點；按月增長0.50%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長2.3%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。裝備製造業增加值按年增長5.4%，比上月加快2.1個百分點；高技術製造業增加值增長2.9%，加快2.2個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長5.2%；股份制企業增長5.7%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長3.4%。分產品看，太陽能電池、服務機器人、光電子器件產品產量按年分別增長77.8%、73.7%、29.9%。 1-8月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%。 8月份，製造業採購經理指數為49.7%，比上月上升0.4個百分點；企業生產經營活動預期指數為55.6%。

二、服務業較快增長，現代服務業增勢良好

8月份，全國服務業生產指數按年增長6.8%，比上月加快1.1個百分點。分行業看，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商務服務業，金融業生產指數按年分別增長16.1%、11.5%、9.0%、8.1 %和7.2%。 1-8月份，全國服務業生產指數按年增長8.1%。 1-7月份，規模以上服務業企業營業收入按年增長7.2%。 8月份，服務業商務活動指數為50.5%，業務活動預期指數為57.8%，其中，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55%以上較高景氣區間。

三、市場銷售加快恢復，服務消費增長較快

8月份，社會消費品零售總額37933億元，按年增長4.6%，比上月加快2.1個百分點；按月增長0.31%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額32974億元，按年增長4.4%；鄉村消費品零售額4959億元，增長6.3%。按消費類型分，商品零售33721億元，增長3.7%；餐飲收入4212億元，增長12.4%。在限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類、家具類商品零售額分別增長9.7%、8.5%、7.2%、4.8%。 1-8月份，社會消費品零售總額302281億元，按年增長7.0%。全國網上零售額95387億元，按年增長12.1%。其中，實物商品網上零售額79821億元，增長9.5%，佔社會消費品零售總額的比重為26.4%。 1-8月份，服務零售額按年增長19.4%。

四、固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長

1-8月份，全國固定資產投資（不含農戶）327042億元，按年增長3.2%，比1-7月份回落0.2個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長6.4%，製造業投資增長5.9%，房地產開發投資下降8.8%。全國商品房銷售面積73949萬平方米，按年下降7.1%；商品房銷售額78158億元，下降3.2%。分產業看，第一產業投資按年下降1.3%，第二產業投資增長8.8%，第三產業投資增長0.9%。民間投資下降0.7%。高技術產業投資按年增長11.3%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長11.2%、11.5%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長17.5%、12.8%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長42.1 %、28.3%。 8月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.26%。

五、貨物進出口按年降幅收窄，貿易結構繼續優化

8月份，貨物進出口總額35887億元，按年下降2.5%，降幅比上月收窄5.8個百分點。其中，出口20384億元，下降3.2%；進口15504億元，下降1.6%。進出口相抵，貿易順差4880億元。 1-8月份，貨物進出口總額270833億元，按年下降0.1%。其中，出口154667億元，增長0.8%；進口116166億元，下降1.3%。 1-8月份，一般貿易進出口按年增長1.7%，佔進出口總額的比重為65.4%，比上年同期提高1.2個百分點。民營企業進出口增長6.0%，佔進出口總額的比重為52.9%，比上年同期提高3.0個百分點。機電產品出口增長3.6%，占出口總額的比重為58.0%。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降

8月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

七、居民消費價格按年由降轉漲，工業生產者價格按年降幅收窄

8月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.1%，上月為下降0.3%；按月上漲0.3%。分類別看，食品菸酒價格按年下降0.5%，衣著價格上漲1.1%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格下降0.5%，交通通信價格下降2.1%，教育文化娛樂價格上漲2.5%，醫療保健價格上漲1.2%，其他用品及服務價格上漲3.8%。在食品菸酒價格中，豬肉價格下降17.9%，鮮菜價格下降3.3%，糧食價格上漲0.6%，鮮果價格上漲1.3%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.8%。 1-8月份，全國居民消費價格按年上漲0.5%。

8月份，全國工業生產者出廠價格按年下降3.0%，降幅比上月收窄1.4個百分點；按月上漲0.2%。全國工業生產者購進價格按年下降4.6%，降幅比上月收窄1.5個百分點；按月上漲0.2%。 1-8月份，全國工業生產者出廠價格和購進價格按年分別下降3.2%和3.6%。

總的來看，8月份，主要指標邊際改善，國民經濟恢復向好，高質量發展紮實推進，積極因素累積增多。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，聚焦推動高質量發展這一首要任務，圍繞穩增長、穩就業、防風險等，加快已出台政策舉措落地見效，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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