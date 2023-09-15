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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升8日 創逾1個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升2.2點子至5.00185%，是8月8日後最高，當日報5.20768%。對上一次連升8日是6月16日，當日拆息報4.96774%。

港元現報7.8267元升值18點子，曾貶值最多12點子，報7.8297元，亦曾升值最多29點子，報7.8256元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8點子至4.42488%；1星期HIBOR升7.1點子至4.82851%；2星期HIBOR升7.2點子至4.95566%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.73點子至5.00185%；6個月期HIBOR升2.99點子至5.18%；12個月期HIBOR升2.91點子至5.40542%。

美元指數現報105.332貶值0.073點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44668%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4783%，連續3日收窄，利差是8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。

對上一次連續3日收窄，是2023年9月07日，當日利差報-1.2108%。

 

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