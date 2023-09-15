文章日期：2023年9月15日 11:23
彭博社引述一位債券持有人稱，從承銷商處獲悉，碧桂園（2007）再度延長旗下「16騰越02」展期方案的投票截止日，截止日延長至下周一晚間。
「16騰越02」存續規模4.9億元人民幣。碧桂園未回覆彭博社查詢。
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