國統局發言人付凌暉表示，8月份國內需求繼續擴大，就業形勢和物價形勢整體向好，服務業加快恢復，吸納就業增多，青年人就業出現明顯改善，說明就業政策，特別是對於青年人就業政策的效果逐步顯現。上月內地突然取消公布青年人失業率，停止公布前的青年人失業率持續創新高，6月份16歲至24歲勞動力失業率為21.3%，創下紀錄高位。大多數分析師預計，8月份的失業率將會惡化，因為應屆畢業生通常在夏季進入勞動力市場。