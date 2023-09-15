國統局發言人付凌暉表示，8月份國內需求繼續擴大，就業形勢和物價形勢整體向好，服務業加快恢復，吸納就業增多，青年人就業出現明顯改善，說明就業政策，特別是對於青年人就業政策的效果逐步顯現。上月內地突然取消公布青年人失業率，停止公布前的青年人失業率持續創新高，6月份16歲至24歲勞動力失業率為21.3%，創下紀錄高位。大多數分析師預計，8月份的失業率將會惡化，因為應屆畢業生通常在夏季進入勞動力市場。
付凌暉表示，就業壓力仍然存在，結構性矛盾較為突出，分年齡段勞動力調查相關數據正在深入研究。
付凌暉表示，8月份房地產市場還處在一個調整階段；隨著政策措施落地見效，房地產投資和銷售將逐步改善。近期適時調整優化房地產政策，有助增強發展動力。
付凌暉表示，下階段食品和服務需求有望增加，CPI漲幅有望持續回升；PPI有望逐步回升，對於改善企業經營發揮積極作用。服務業有望保持平穩運行，居民消費擴大態勢有望保持。
其他報道
香港夜繽紛丨Lalamove向首100名登記夜市小店派300元送貨利是
內地8月工業、零售大增 勝預期 固投略遜預期見32個月最慢 住宅銷售轉跌
內地8月新建住宅均價按月跌幅擴大 二手跌幅見2014年後最大
PPI、零售高過預期 美債息升 道指升331點 標指納指連升兩日