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國統局：青年人就業明顯改善

國統局發言人付凌暉表示，8月份國內需求繼續擴大，就業形勢和物價形勢整體向好，服務業加快恢復，吸納就業增多，青年人就業出現明顯改善，說明就業政策，特別是對於青年人就業政策的效果逐步顯現。上月內地突然取消公布青年人失業率，停止公布前的青年人失業率持續創新高，6月份16歲至24歲勞動力失業率為21.3%，創下紀錄高位。大多數分析師預計，8月份的失業率將會惡化，因為應屆畢業生通常在夏季進入勞動力市場。

付凌暉表示，就業壓力仍然存在，結構性矛盾較為突出，分年齡段勞動力調查相關數據正在深入研究。

付凌暉表示，8月份房地產市場還處在一個調整階段；隨著政策措施落地見效，房地產投資和銷售將逐步改善。近期適時調整優化房地產政策，有助增強發展動力。

付凌暉表示，下階段食品和服務需求有望增加，CPI漲幅有望持續回升；PPI有望逐步回升，對於改善企業經營發揮積極作用。服務業有望保持平穩運行，居民消費擴大態勢有望保持。

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