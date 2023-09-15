內地公布8月經濟數據，零售、工業大增兼勝預期，刺激港股升幅擴大。人行進行年內第二次降準及加量續作MLF釋放出積極信號，市場認為人行向市場傳遞出提振經濟的決心，本輪寬鬆力度或超預期，四季度進一步降準降息可期。在岸人民幣曾升值最多0.44%，周一後最大升值幅度，升值至7.2466元，是9月1日後最強；離岸價亦曾升值最多0.4%。