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內地數據佳 南水轉流入 人幣升值 恒指半日升298點 科指升穿20天線 百勝中國升3%

內地公布8月經濟數據，零售、工業大增兼勝預期，刺激港股升幅擴大。人行進行年內第二次降準及加量續作MLF釋放出積極信號，市場認為人行向市場傳遞出提振經濟的決心，本輪寬鬆力度或超預期，四季度進一步降準降息可期。在岸人民幣曾升值最多0.44%，周一後最大升值幅度，升值至7.2466元，是9月1日後最強；離岸價亦曾升值最多0.4%。

恒指今早高開106點，高位升319點，低位跌17點，高低波幅336點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為31.65%，下跌為18.91%，無升跌為49.43%。

恒指半日升298點或1.65%，報18346點，大市成交金額530億元；國指升94點或1.5%，報6369點。恒生科技指數收報4120點，升1.51%。

藍籌股成交金額199.89億元，佔大市成交37.71%；科指成份股成交金額89.07億元，佔大市成交16.8%；國指成份股成交金額160.76億元，佔大市成交30.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.2%，至97.23億元，佔大市成交18.4%。牛熊證成交金額40.41億元，減少16.23%；窩輪成交金額56.81億元，增加23.61%。

匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。九龍倉置業（1997）、申洲國際（2313）、信義光能（0968）拖累大市。

藍籌75隻升，4隻下跌，1隻無升跌。宏橋（1378）升5.71%，收報8.33元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.49%，收報72.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報20.75元，升4.69%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報28.85元，跌0.17%。

恒指續低於主要平均線。科指升穿20天線(4109.37點)。

北水南下合計淨流入7.27億元，較上日減少72.17%，連續第2日流入，累計流入33.39億元，對上一次連續2日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流入1.13億元人民幣，終止連續3日流出。

碧桂園（2007）「16騰越02」展期投票截止日再度延長。收報1.07元，升1.9%。

阿里巴巴（9988）發全員信 強調人人公益3小時。菜鳥在全港多區推行一周營業7天。收報87.3元，升1.63%。

內地8月工業、零售大增 勝預期 固投略遜預期見32個月最慢 住宅銷售轉跌。8月餐飲按年增12.4%，百勝中國（9987）收報448.8元，升3.41%。曾高見449元，是8月2日454元後最高。

體育用品8月跌0.7%，服裝等類升4.5%。安踏（2020）收報90.75元，升1.62%。李寧（2331）收報37元，升3.35%。

1至8月實物商品網上零售額增9.5%。寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.93元，升4.69%。阿里巴巴（9988）收報87.3元，升1.63%。京東（9618）收報125.9元，升1.53%。

其他內需消費股方面，泡泡瑪特（9992）收報24.3元，升3.18%。

內房股方面，中海外（0688）收報16.72元，升1.09%。龍湖（0960）收報16.42元，升1.48%。華潤置地（1109）收報33.9元，升1.19%。恒大（3333）收報0.7元，升1.45%。融創（1918）收報2.72元，升1.12%。碧桂園（2007）收報1.07元，升1.9%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，名創優品（9896）創上市新高，見59.85元，收報59.15元，升3.86%。CWT INT'L（0521）停牌。SINCEREWATCH HK（0444）停牌。

遠洋（3377）：暫停所有境外債付款。收報0.63元，跌4.55%。

紛美包裝（0468）獲市監總局通知不禁止山東新巨豐收購其股份。收報2.2元，跌0.9%。

領展（0823）旗下兩商場中秋國慶假期間將舉行三場「領展Link Up夜派對」。見52周低37.15元，收報37.85元，升1.47%。

信置（0083）就啟德住宅地出資52.5億，華置出10.5億。信置收報8.7元，無升跌。華置（0127）收報1.79元，跌1.1%。

美團（3690）：閃購業務過去四季已達1750億元人民幣規模。收報125.9元，升2.36%。

人行下調存款準備金率0.25厘。工行（1398）收報3.82元，升0.79%。建行（0939）收報4.42元，升0.91%。中國銀行（3988）收報2.74元，升1.48%。農業銀行（1288）收報2.78元，升1.46%。

郭氏家族信託基金增持新地（0016），涉資1.7億元。收報82.15元，升1.67%。

香港寬頻（1310）委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁。創上市新低，見3.69元，收報3.71元，跌2.37%。

恒地（0012）于正人︰中環The Henderson，採數碼分身管理ESG數據。收報20.6元，升0.49%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.55元，收報3.55元，升5.03%；達勢股份（1405）創上市新高，見72.15元，收報68.9元，跌1.57%；名創優品（9896）創上市新高，見59.85元，收報59.15元，升3.86%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.26元，收報12.96元，升0.78%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.55元，收報17.55元，升1.27%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.65元，收報108.65元，升0.09%；大豐港（8310）創52周高，見0.233元，收報0.208元，升14.29%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.74元，收報11.7元，升5.41%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，跌1.82%；京基智慧文化（0550）創52周高，見0.8元，收報0.72元，跌1.37%；新創建集團（0659）創52周高，見9元，收報8.96元，跌0.11%；碧生源（0926）創52周高，見4.66元，收報4.66元，升6.64%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見3.91元，收報3.91元，升9.52%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.28元，收報14.02元，升1.59%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.345元，收報0.345元，跌5.48%；21世紀教育（1598）低見0.17元，收報0.179元，跌28.4%；萬嘉集團（0401）低見0.075元，收報0.075元，跌16.67%；中基長壽科學（0767）低見0.18元，收報0.199元，升3.65%；木薯資源（0841）低見0.174元，收報0.18元，跌2.7%；香港寬頻（1310）低見3.69元，收報3.71元，跌2.37%；聯洋智能控股（1561）低見0.45元，收報0.45元，跌8.16%；２１世紀教育（1598）低見0.17元，收報0.179元，跌28.4%；米技國際控股（1715）低見0.063元，收報0.072元，跌1.37%；兌吧（1753）低見0.237元，收報0.243元，無升跌。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見10.94元，收報11.32元，升1.98%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.67元，無升跌；五菱（0305）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；嘉華國際（0173）低見2.19元，收報2.22元，升0.91%；上海復旦（1385）低見16.46元，收報17.26元，升3.35%；領展（0823）低見37.15元，收報37.85元，升1.47%；洛陽玻璃（1108）低見4.78元，收報4.85元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；大生地產（0089）低見3.03元，收報3.03元，跌1.62%；龍記集團（0255）低見1.55元，收報1.58元，跌0.63%。

異動股

上升異動股，包括，綠領控股（0061）收報0.098元，升78.18%；南南資源（1229）收報0.24元，升46.34%；安域亞洲（0645）收報0.163元，升39.32%；天利控股集團（0117）收報0.45元，升36.36%；友聯國際教育租賃（1563）收報2.36元，升31.84%；同景新能源（8326）收報0.38元，升26.67%；百能國際能源（8132）收報0.142元，升23.48%；中國環境資源（1130）收報0.038元，升22.58%；中寶新材（2439）收報0.82元，升18.84%；復興亞洲（0274）收報0.097元，升18.29%。

下跌異動股，包括，21世紀教育（1598）創上市新低，見0.17元，收報0.179元，跌28.4%；金輪天地控股（1232）收報0.043元，跌21.82%；拉近網娛（8172）收報0.04元，跌21.57%；景瑞（1862）收報0.071元，跌19.32%；譽燊豐控股（2132）收報0.36元，跌17.24%；萬嘉集團（0401）創上市新低，見0.075元，收報0.075元，跌16.67%；中國萬桐園（6966）收報0.335元，跌16.25%；中國城市基礎設施（2349）收報0.083元，跌16.16%；國美金融科技（0628）收報0.081元，跌15.63%。

 

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