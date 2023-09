同時,K11 MUSEA﹑K11 Art Mall及旺角THE FOREST會於指定期間延長營業至晚上11時, 亦會在夜間消費時段,推出多項消費禮遇及舉行活動, 預料中秋和國慶黃金周期間,整體銷售和人流會上升20%至30% 。

K11集團表示,適逢全面通關後首個中秋及國慶長假期,K11 MUSEA推出夜間消費推廣活動「Night at MUSEA 」,以及與星光大道管理有限公司合辦文化海濱「星光夜市 Night Market by The Sea」。

由FTLife富通保險、法國啤酒品牌Kronenb ourg 1664及香港市集協會支持, 並獲油尖旺民政事務處作為支持機構的夜市, 除引進包括製作百搭萬用醬料的「香料案內所」、 售賣招牌松露蜜糖港式奶茶的「師父好茶」, 及主打繪畫懷舊電影海報和插畫的「無紙用工作室」 等多個特色本地品牌外,星光大道旁將有現場音樂表演, 演奏經典電影歌曲,向香港電影文化致敬;同時K11 Art House亦有由洲立影藝(MCL)帶來香港經典電影系列。

夜市將由下午5時開放至晚上11時。

其他報道

割席JPEX︱林作:近兩天收集不少情報 今午將向警方提供資訊

澳新上調中國經濟增長預測

半日沽空金額98億 增30% 盈富增1.1倍

內地數據佳 南水轉流入 人幣升值 恒指半日升298點 科指升穿20天線 百勝中國升3%

Netflix《One Piece》真人版落實開拍第二季 索柏將登場?

華為Mate 60的SK海力士晶片 至少2021年就存在

滬深三大指數半日向上 滬指升0.28%

國統局:青年人就業明顯改善

碧桂園「16騰越02」展期投票截止日再度延長

菜鳥在全港多區推行一周營業7天

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升8日 創逾1個月高

Jim Chanos:中國經濟模式增加世界其他地區風險

阿里巴巴發全員信 強調人人公益3小時

渣打:人行寬鬆立場或超預期 進一步放鬆可能性加大

香港夜繽紛丨Lalamove向首100名登記夜市小店派300元送貨利是

內地8月工業、零售大增 勝預期 固投略遜預期見32個月最慢 住宅銷售轉跌

林作割席JPEX 稱損失慘重 會為投資者發聲爭取賠償

內地8月新建住宅均價按月跌幅擴大 二手跌幅見2014年後最大

人行降準及超額續作MLF 滬指高開0.23%

恒指高開106點 科指升0.5% 紫金、京東健康升2%

港股ADR升146點 夜期高水123點 名創優品等業績

遠洋:暫停所有境外債付款