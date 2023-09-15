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美國3大車廠工人啟動大罷工

美國汽車業3大巨頭通用汽車（美：GM）、福特（美：F）及佳士拿母企Stellantis（美：STLA）無法在美東時間周四午夜的限期前，與代表3大車廠14.6萬名工人的美國汽車工人聯合會（UAW）達成新的勞工協議。UAW已在美東時間周五凌晨（香港時間周五中午）啟動史無前例的美國3大車廠大罷工。Stellantis位於俄亥俄州的Toledo裝配中心、GM位於密蘇里州的Wentzville組裝廠，以及福特的密歇根州組裝廠合共約12,700名工人率先停工，稍後可能宣布更多廠房加入罷工行列，或動搖美國中西部工業城鎮的經濟。

《華爾街日報》報道，UAW主席費恩（Shawn Fain）形容，這罷工策略是要在公司製造混亂，讓工會在談判桌上擁有更多籌碼，若與車廠的談判未能打破僵局，將會有更多廠房加入罷工。費恩表示，截至周三，3大車廠僅同意在未來4年加薪17.5%至20%，低於工會爭取的35%左右加幅。此外，工會爭取的生活費調整及退休工人醫療福利等亦未能解決。

福特發言人稱，工會的最新要求是不可持續的，並表示仍在致力與工會達成協議。GM表示，已提出前所未有的薪酬報價，並對工會的行為感到失望。Stellantis亦表示失望，並指工會領袖拒絕以負責任的方式談判。

 

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