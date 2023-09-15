《華爾街日報》報道，UAW主席費恩（Shawn Fain）形容，這罷工策略是要在公司製造混亂，讓工會在談判桌上擁有更多籌碼，若與車廠的談判未能打破僵局，將會有更多廠房加入罷工。費恩表示，截至周三，3大車廠僅同意在未來4年加薪17.5%至20%，低於工會爭取的35%左右加幅。此外，工會爭取的生活費調整及退休工人醫療福利等亦未能解決。

福特發言人稱，工會的最新要求是不可持續的，並表示仍在致力與工會達成協議。GM表示，已提出前所未有的薪酬報價，並對工會的行為感到失望。Stellantis亦表示失望，並指工會領袖拒絕以負責任的方式談判。

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