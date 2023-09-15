大市於競價時段成交金額大增，持續交易完結時約為876億，競價後為1180億，增近304億或34%。

行業方面，內地8月房價跌速加快，內房回吐。商品價格對內地經濟數據亦有反應，不過熱炒股中海油（0883）先升後倒跌。藥股則跟隨內地炒風而上升。

恒指今早高開106點，高位升324點，低位跌17點，高低波幅342點。金融、非必需消費品、衛生保健股推動大市。上升股份比例為33.32%，下跌為30.4%，無升跌為36.27%。

恒指收市升134點或0.75%，報18182點，大市成交金額1180億元，較上日增加44.7%，是9月11日1244.83億元成交後最多；國指升34點或0.55%，報6309點。恒生科技指數收報4077點，升0.46%。

藍籌股成交金額528.42億元，佔大市成交44.78%；科指成份股成交金額270億元，佔大市成交22.88%；國指成份股成交金額438.13億元，佔大市成交37.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.14%，至109.42億元，佔大市成交9.26%。牛熊證成交金額48.39億元，增加0.29%；窩輪成交金額61.03億元，增加32.78%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中海油（0883）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌57隻升，19隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升4.77%，收報43.9元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.03%，收報31.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報84元，升5.4%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.79元，跌3.56%。

恒指續低於主要平均線。科指受制於10天線(4127.18點)，20天線(4107.24點)得而復失，曾跌穿100天線(4041.02點)。

北水南下合計淨流入11.94億元，較上日減少54.27%，連續第2日流入，累計流入38.07億元，對上一次連續2日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流出24.6億元人民幣，較上日減少61.67%，連續第4日流出，累計流出174.5億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.8%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為2.81%。高見18372.65點，是9月7日18437.48點後最高。收市報18182.89點，是9月7日後收市新高，當日報18202.07點。連升2日，累計升173.67點，對上一次連升2日是8月29日。

科指曾升最多1.71%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.12%。高見4128.48點，是9月7日4179.95點後最高。收市報4077.91點，是9月11日後收市新高，當日報4083.14點。連升2日，累計升36.72點，對上一次連升2日是8月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月2日。

國指曾升最多1.67%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.61%。高見6379.72點，是9月7日6403.73點後最高。收市報6309.59點，是9月7日後收市新高，當日報6314.67點。連升2日，累計升73.88點，對上一次連升2日是8月29日。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌0.11%或19點，跌幅少過上周；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月11日；本周表現最佳的是聯通（0762），累升8.38%，其次為匯控（0005）及阿里健康（0241），分別升6.2%及4.93%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌8.56%，其次為龍湖（0960）及新地（0016），分別跌7.23%及6.91%。

國指本周累跌0.08%或5點，跌幅少過上周；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月11日；本周表現最佳的是神華（1088），累升4.44%，其次為蒙牛（2319）及理想汽車（2015），分別升3.95%及3.95%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌7.23%，其次為阿里巴巴（9988）及申洲國際（2313），分別跌5.01%及4.79%。

科指本周累跌0.34%或13點，跌幅少過上周；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月18日；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升6.49%，其次為阿里健康（0241）及理想（2015），分別升4.93%及3.95%。而表現最差的是微博－ＳＷ（9898），累跌7.15%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及萬國數據（9698），分別跌6.18%及5.91%。

個股表現

碧桂園（2007）「16騰越02」展期投票截止日再度延長。收報1.06元，升0.95%。

阿里巴巴（9988）發全員信 強調人人公益3小時。菜鳥在全港多區推行一周營業7天。收報86.25元，升0.41%。

內地8月工業、零售大增 勝預期 固投略遜預期見32個月最慢 住宅銷售轉跌。8月餐飲按年增12.4%，百勝中國（9987）收報452元，升4.15%。海底撈（6862）收報21.4元，升2.39%；

九毛九（9922）收報11.94元，升0.34%；呷哺呷哺（0520）收報3.46元，升0.58%。

體育用品8月跌0.7%，服裝等類升4.5%安踏（2020）收報90.05元，升0.84%。李寧（2331）收報36.05元，升0.7%。

1至8月實物商品網上零售額增9.5%，寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.91元，升4.45%。阿里巴巴（9988）收報86.25元，升0.41%。京東（9618）收報124.6元，升0.48%。

其他內需消費股方面，泡泡瑪特（9992）收報23.85元，升1.27%。

內房股方面，中海外（0688）收報16.5元，跌0.24%。龍湖（0960）收報16.16元，跌0.12%。華潤置地（1109）收報33.35元，跌0.45%。恒大（3333）收報0.62元，跌10.14%。融創（1918）收報2.62元，跌2.6%。碧桂園（2007）收報1.06元，升0.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，名創優品（9896）創上市新高，見59.85元，收報58.45元，升2.63%。CWT INT'L（0521）停牌。SINCEREWATCH HK（0444）停牌。

遠洋（3377）：暫停所有境外債付款。收報0.58元，跌12.12%。

紛美包裝（0468）獲市監總局通知不禁止山東新巨豐收購其股份。收報2.2元，跌0.9%。

領展（0823）旗下兩商場中秋國慶假期間將舉行三場「領展Link Up夜派對」。見52周低37.15元，收報37.85元，升1.47%。

信置（0083）就啟德住宅地出資52.5億，華置出10.5億。信置收報8.76元，升0.69%。華置（0127）收報1.79元，跌1.1%。

美團（3690）：閃購業務過去四季已達1750億元人民幣規模。收報124.3元，升1.06%。

人行下調存款準備金率0.25厘。工行（1398）收報3.8元，升0.26%。建行（0939）收報4.41元，升0.68%。中國銀行（3988）收報2.73元，升1.11%。農業銀行（1288）收報2.78元，升1.46%。

郭氏家族信託基金增持新地（0016），涉資1.7億元。收報82.2元，升1.73%。

香港寬頻（1310）委任財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁。創上市新低，見3.53元，收報3.53元，跌7.11%。

恒地（0012）于正人︰中環The Henderson，採數碼分身管理ESG數據。收報20.45元，跌0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見3.84元，收報3.84元，升13.61%；達勢股份（1405）創上市新高，見72.15元，收報69.85元，跌0.21%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.5元，收報4.42元，升4%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.65元，收報4.58元，升6.76%；名創優品（9896）創上市新高，見59.85元，收報58.45元，升2.63%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.26元，收報12.78元，跌0.62%；中國移動（80941）創上市新高，見62.8元，收報62.65元，升1.87%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.45元，收報1080元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.95元，收報1043.95元，升0.04%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.55元，收報17.49元，升0.92%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.7元，收報534.7元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.65元，收報108.6元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.75元，收報161.75元，升0.03%；大豐港（8310）創52周高，見0.233元，收報0.228元，升25.27%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升15.38%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.84元，收報11.84元，升6.67%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，跌1.82%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.15元，無升跌；京基智慧文化（0550）創52周高，見0.8元，收報0.73元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9元，收報8.95元，跌0.22%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見14.28元，收報13.74元，跌0.43%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.345元，收報0.365元，無升跌；21世紀教育（1598）低見0.168元，收報0.193元，跌22.8%；鈞濠集團（0115）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；正商實業（0185）低見0.24元，收報0.24元，跌17.24%；萬嘉集團（0401）低見0.075元，收報0.08元，跌11.11%；彩虹新能源（0438）低見3.42元，收報3.45元，跌4.17%；太平洋網絡（0543）低見0.56元，收報0.56元，跌1.75%；中基長壽科學（0767）低見0.18元，收報0.2元，升4.17%；木薯資源（0841）低見0.174元，收報0.18元，跌2.7%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.069元，收報0.074元，跌6.33%。

78隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見10.94元，收報11.26元，升1.44%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.66元，跌1.49%；五菱（0305）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%；嘉華國際（0173）低見2.17元，收報2.17元，跌1.36%；上海復旦（1385）低見16.46元，收報16.86元，升0.96%；領展（0823）低見37.15元，收報37.85元，升1.47%；洛陽玻璃（1108）低見4.6元，收報4.6元，跌5.15%；遠東發展（0035）低見1.61元，收報1.61元，跌2.42%；大生地產（0089）低見3.03元，收報3.06元，跌0.65%。

異動股

上升異動股，包括，綠領控股（0061）收報0.091元，升65.45%；友聯國際教育租賃（1563）收報2.69元，升50.28%；萬華媒體（0426）收報0.093元，升50%；南南資源（1229）收報0.219元，升33.54%；環球戰略集團（8007）收報0.435元，升26.09%；中國環境資源（1130）收報0.039元，升25.81%；大豐港（8310）創52周高，見0.233元，收報0.228元，升25.27%；恒鼎實業（1393）收報0.145元，升21.85%；易生活控股（0223）收報0.16元，升21.21%。

下跌異動股，包括，聯洋智能控股（1561）創上市新低，見0.167元，收報0.174元，跌64.49%；飛尚無煙煤（1738）收報0.66元，跌58.23%；萬里印刷（8385）收報0.3元，跌28.57%；21世紀教育（1598）創上市新低，見0.168元，收報0.193元，跌22.8%；國聯通信（8060）收報0.057元，跌21.92%；拉近網娛（8172）收報0.041元，跌19.61%；寶沙發展（1069）收報0.147元，跌19.23%；浙江永安（8211）收報0.038元，跌17.39%；正商實業（0185）創上市新低，見0.24元，收報0.24元，跌17.24%。

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