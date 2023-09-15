恒生（0011）宣布，委任李秀怡為商業銀行業務總監，同時為執行委員會委員，由10月14日起生效。李氏將接替即將榮休的現任商業銀行業務總監林燕勝。林燕勝已服務恒生21載，他將由10月14日起至2024年1月退休前擔任本行的高級顧問。
李秀怡加入恒生前為匯豐新加坡的工商業務部董事總經理兼主管。她曾在不同業務範疇，包括商業銀行及企業風險管理擔
恒生執行董事兼行政總裁施穎茵對李秀怡加入表示歡迎。「她在推動業務增長和轉型方面具備豐富經驗，將領導本行的商業銀行業務進一步開拓目標新領域，從而達至收入多元化，推動轉型和數碼化，以及深化客戶關係。」
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