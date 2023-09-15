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恒生委任李秀怡為商業銀行業務總監 下月14日起生效

恒生（0011）宣布，委任李秀怡為商業銀行業務總監，同時為執行委員會委員，由10月14日起生效。李氏將接替即將榮休的現任商業銀行業務總監林燕勝。林燕勝已服務恒生21載，他將由10月14日起至2024年1月退休前擔任本行的高級顧問。