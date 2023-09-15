李秀怡加入恒生前為匯豐新加坡的工商業務部董事總經理兼主管。她曾在不同業務範疇，包括商業銀行及企業風險管理擔

任高層管理職位。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵對李秀怡加入表示歡迎。「她在推動業務增長和轉型方面具備豐富經驗，將領導本行的商業銀行業務進一步開拓目標新領域，從而達至收入多元化，推動轉型和數碼化，以及深化客戶關係。」

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