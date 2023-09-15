新利息將於下周一生效，與各大行加息時間一樣。建行今日同時上調新資金港元定期利率，100萬以上的3個月定期利率達4.75厘，1個月和2個月均有4.6厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，截止2023年8月，建行亞洲的現樓及樓花市佔率共佔整體市場僅有0.4%，按揭市佔率較低，相信受影響的客戶較少，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，選擇按揭計劃可貨比三家，同時避免借得盡失預算。

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