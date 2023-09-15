中國金融監督管理總局深圳監管局今日在網站上披露，該局已於本周三（13日）同意海港人壽保險整體受讓恒大人壽保險業務及相應的資產、負債，換言之，即恒大人壽遭接管。
海港人壽由中國保險保障基金有限責任公司、廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業及太平人壽共同設立。
金監總局深圳監管局表示，海港人壽應切實維護保險消費者和債權人的合法權益，確保保險業務受讓合規、平穩推進，並及時向局方報告有關情況。
國家金融監督管理總局深圳監管局負責人向《中國銀行保險報》表示，恒大人壽嚴重資不抵債，依據《中華人民共和國保險法》及相關監管制度規定，監管部門已對其實施貼身監管並開展風險處置，目前公司經營穩定。
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