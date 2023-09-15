金管局表示，留意到有虛擬資產機構自稱為「加密銀行」、「虛擬資產銀行」、「數碼資產銀行」、「數碼銀行」或「數碼交易銀行」等，或聲稱提供「銀行服務」或「銀行戶口」。有些虛擬資產機構亦使用「存款」一詞來形容客戶存放於該等機構的資金，或宣傳「儲蓄計劃」為「低風險」及「高回報」。上述描述或具誤導性，令市民相信有關的虛擬資產機構是在港獲認可，以及是可放心交託其儲蓄的銀行。

根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司，才可在港經營銀行或接受存款業務。除相關認可機構外，任何人在香港經營業務時採用「銀行」一詞的名稱或稱謂，或申述該人是一間銀行或正在香港經營銀行業務，即屬犯罪；任何人不得在香港經營接受存款業務，或邀請公眾人士作出任何存款，否則亦屬犯罪。

金管局提醒市民，非香港銀行的虛擬資產機構不受金管局監管，存放於該機構或平台的款項亦不受香港存款保障計劃保障。

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