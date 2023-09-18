個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.34%，折合報316.611元；阿里巴巴（9988）跌1.24%，折合報85.18元；美團（3690）跌1.18%，折合報122.84元；匯控（0005）升1.02%，折合報61.47元；建行（0939）跌0.79%，折合報4.38元。

道期現升0.123%；標期現升0.14%；納期現升0.11%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.53%。

VIX指數隔晚升7.56%或0.97點，報13.79點。

紐油現升0.16%或0.15美元，報90.92美元；布油現升0.06%或0.05美元，報93.99美元；金價現升0%或0.07美元，報1923.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.14%或12美元，報8405.5美元。美國10年期債息現升1.07%或0.0461厘，報4.3324厘。

今日焦點股份可留意：

遠見控股（0862）最快今日公布業績。

碧桂園（2007）今需支付到期美債息，人債展期投票截止。

大生農業金融（1103）獲聯交所撤銷上市地位，正要求覆核。

朗生醫藥（0503）獲主席提出溢價27%私有化。

西證國際（0812）被聯交所要求停牌，正研提覆核。

力天影業（9958）大股東預告或售股。

富力地產（2777）上月銷售收入跌72%。

陳卓賢辭任雅居樂（3383）副主席及非執董職務，早前遭聯交所公開批評。

惠譽降龍湖（0960）IDR評級至「BBB-」予負面展望。

世茂（0813）上月合約銷售額跌65%，今年首8個月跌四成。

名創優品（9896）未來1年擬斥最多15.6億元回購股份。

恒生（0011）委任李秀怡為商業銀行業務總監，下月14日起生效。

傳遞娛樂（1326）發盈警，料虧損擴大至最多1.9億元。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

黃光裕減持國美（0493），套現2500萬。

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