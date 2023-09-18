恒指今早低開113點或0.63%，報18069點，大市成交金額40億元；國指今早低開50點或0.8%，報6259點。恒生科技指數開市報4040點，跌0.92%。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.81%，下跌為6.83%，無升跌為88.34%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，51隻下跌，22隻無升跌。友邦（1299）升1.5%，報67.55元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌3.74%，報27元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，18隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.8元，升1.41%；跌幅最大的是網易（9999）開市報157.8元，跌1.99%。
恒指續低於主要平均線。科指跌穿100天線(4041.73點)。
遠見控股（0862）最快今日公布業績。無成交，報0.05元。
碧桂園（2007）今需支付到期美債息，人債展期投票截止。開市報1.07元，升0.94%。
大生農業金融（1103）獲聯交所撤銷上市地位，正要求覆核。停牌。
朗生醫藥（0503）獲主席提出溢價27%私有化。無成交，報1.42元。
西證國際（0812）被聯交所要求停牌，正研提覆核。創上市新低，見0.02元，開市報0.02元，跌13.04%。
力天影業（9958）大股東預告或售股。開市報1.73元，無升跌。
富力地產（2777）上月銷售收入跌72%。開市報1.57元，無升跌。
陳卓賢辭任雅居樂（3383）副主席及非執董職務，早前遭聯交所公開批評。開市報1.11元，無升跌。
惠譽降龍湖（0960）IDR評級至「BBB-」予負面展望。開市報16.06元，跌0.62%。
世茂（0813）上月合約銷售額跌65%，今年首8個月跌四成。開市報1元，跌1.96%。
名創優品（9896）未來1年擬斥最多15.6億元回購股份。開市報55.4元，跌5.22%。
恒生（0011）委任李秀怡為商業銀行業務總監，下月14日起生效。開市報98.7元，無升跌。
傳遞娛樂（1326）發盈警，料虧損擴大至最多1.9億元。無成交，報0.05元。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報81.3元，跌1.09%。
黃光裕減持國美（0493），套現2500萬。開市報0.062元，無升跌。
破頂股包括，金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.84元，開市報6.84元，升1.18%；保利文化（3636）創52周高，見8.6元，開市報8.6元，升0.58%；聯邦制藥（3933）創52周高，見8.25元，開市報8.25元，升1.35%。
3隻股份創上市新低，包括西證國際證券（0812）低見0.02元，開市報0.02元，跌13.04%；康達環保（6136）低見0.32元，開市報0.32元，跌3.03%；德琪醫藥－Ｂ（6996）低見1.13元，開市報1.13元，跌0.88%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，壹傳媒（0282）無成交，報#N/A N/A元；嘉華國際（0173）低見2.17元，開市報2.17元，無升跌；恒安（1044）低見27元，開市報27元，跌3.74%；恒大汽車（0708）低見1元，開市報1元，跌6.54%；神州控股（0861）低見2.51元，開市報2.51元，跌0.4%；恒安國際（1044）低見27元，開市報27元，跌3.74%；威高股份（1066）低見6.75元，開市報6.75元，跌2.03%；路勁（1098）低見1.85元，開市報1.85元，跌1.07%。
異動股
上升異動股，包括，友聯國際教育租賃（1563）開市報3元，升11.52%；亨泰（0197）開市報0.06元，升9.09%；北亞策略（8080）開市報0.29元，升7.41%；中國金石（1380）開市報0.59元，升7.27%；天虹國際集團（2678）開市報5.25元，升5.85%；創業集團控股（2221）開市報0.8元，升5.26%；天譽置業（0059）開市報0.021元，升5%；偉源控股（1343）開市報0.095元，升4.4%。
下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）開市報0.61元，跌14.08%；生活概念（8056）開市報0.095元，跌13.64%；西證國際證券（0812）創上市新低，見0.02元，開市報0.02元，跌13.04%；寶沙發展（1069）平上市低位0.13元，開市報0.13元，跌11.56%；恒大（3333）開市報0.56元，跌9.68%；飛尚無煙煤（1738）開市報0.6元，跌9.09%；諾發集團（1360）開市報0.011元，跌8.33%；恒大汽車（0708）見52周低1元，開市報1元，跌6.54%；佰悅集團（8545）開市報0.03元，跌6.25%。
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