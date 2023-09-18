恒指今早低開113點或0.63%，報18069點，大市成交金額40億元；國指今早低開50點或0.8%，報6259點。恒生科技指數開市報4040點，跌0.92%。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.81%，下跌為6.83%，無升跌為88.34%。