港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升8.94點子至5.09123%，是8月8日後最高，當日報5.20768%。對上一次連升9日是6月19日，當日拆息報5.02821%。
港元現報7.825元升值21點子，曾貶值最多7點子，報7.8278元，亦曾升值最多34點子，報7.8237元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.21點子至4.47702%；1星期HIBOR升11.98點子至4.94833%；2星期HIBOR升5.46點子至5.0103%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.81點子至5.08994%；6個月期HIBOR升5.57點子至5.23571%；12個月期HIBOR升4.14點子至5.44679%。
美元指數現報105.274貶值0.048點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44156%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4397%，連續5日收窄，利差是2023年8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。
對上一次連續5日收窄，是2023年8月01日，當日利差報-0.1215%。
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