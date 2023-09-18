他表示，兩款標準版iPhone 15需求與去年差不多。iPhone 15 Pro需求較去年弱，主因之一可能是更多高階用戶今年轉向預購iPhone 15 Pro Max。他提到，iPhone 15 Pro Max的等待時間顯著比其他機種久，並非完全是因為需求強勁造成。iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚故目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重。

iPhone 15發佈會前因多家媒體報道中國政府禁用iPhone的新聞，故市場對iPhone 15預期較為保守。他認為iPhone. 15的預購結果其實與iPhone 14差不多，但因市場預期已先行調降，故iPhone 15預購結果反而比市場擔心的要好。

雖然中國政府已否認禁用iPhone，惟郭明錤認為，讀者的確很容易會被上述新聞所誤導。目前中國的共產黨員、公務員與國企僱員本來就不是iPhone主要的目標客戶，而且禁用iPhone是政府單位或國企的個別行為，故報道禁用iPhone的事件實際上對iPhone在中國銷售影響並不顯著。

郭明錤認為，華為不可能對iPhone毫無影響，惟影響程度目前仍需觀察。不過，這影響不會表現在iPhone 15的中國市場預購上。會預購iPhone的人本來就是核心用戶或Apple粉絲，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。他指出，根據過去經驗，某些中國購物網站的iPhone預購數字會失真，因為預購不用付訂金，故無法反映真實的預購需求。

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