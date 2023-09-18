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綠債今起認購保底息勝定存 一文睇清各行認購優惠

【明報專訊】新一批綠債將於今日（18日）開始接受認購，儘管綠債保底息率遜於銀債的5厘，惟其提供3年4.75厘的保證息率仍優於不少銀行定存，且不設只限長者申購的門檻。綜合市場人士意見，美息即將見頂，投資綠債可鎖定較高利息收益，倘若明年聯儲局減息，有望支持綠債債價向好。各銀行及證券行均為認購綠債提供優惠，意味投資者於賺息之餘，更有機會賺取銀行或證券行優惠。

明報記者 劉敬華

是次發行的第二批3年期綠債，每半年派息一次，利息與通脹掛鈎，並設保證息率，即如通脹低於4.75%，投資者仍可獲派4.75厘利息。資深投資專家曾淵滄博士表示，目前雖有部分本港銀行定存可提供逾4.75厘的息率，但定存年期均低於3年，認為美國未來一年有機會減息的情况下，現階段投資綠債可鎖定未來3年獲4.75厘的息率，是個可取的投資選擇，尤其是對尋求利息收益的長者。

臻享顧問董事總經理王良享亦認為，新一批綠債值得認購，基於儘管目前本港債市部分企業債的孳息可高達8厘，但違約風險偏高，反觀由港府發行的綠債違約風險甚低，且能提供3年4.75厘的偏高保證息率。

即使違約風險偏低，由於綠債可於二手市場交易涉價格風險，參考第一批綠債的表現，政府綠債二五（4252）首日掛牌已跌穿發行價100元，當日收報99.7元，其後債價持續偏軟，過去3個月債價徘徊於96元水平。曾淵滄認為，第二批綠債息率吸引，值得持有至到期，因此不需擔心債價走勢。王良享表示，目前本港債市內的港元債券數量偏低，缺乏供應下，對屬港元債的綠債債價有一定支持，如若美國明年減息，理論上將利好債價表現，意味持有綠債一年或會有賺息兼賺價的機會。

銀行券商推優惠 留意或設限制

至於認購攻略，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌指，去年綠債吸引48萬人認購，預計今年認購人數很大機會超過50萬人，換算每人可獲配3至4手，建議資金充裕的投資者可認購10手綠債「盡攞」。富途證券香港首席策略師陸秉鈞亦預期，今年綠債最多獲派手數將少於去年的5手，在盡量獲發最多綠債前提下，建議可申購5手。除入「大飛」增加獲發手數外，也可考慮以人海戰術全家認購，以提升獲派手數。

對於有意大手認購的投資者，目前部分證券行可提供免利息及免按金優惠，即可免費以孖展形式認購綠債，但要留意或設限制，如富昌的「免按金」及「免孖展利息」優惠適用於新客戶以孖展認購6手或以下綠債，現有客戶則為3手或以下。更重要的是量力而為，即使證券行可免利息及按金認購，亦不宜認購超過自己可應付金額，以防最終派發手數高於預期。

認購綠債時，還可留意銀行及券商提供的新客戶優惠，以耀才為例，新開戶可獲贈20股盈富（2800）、10股匯控（0005）及2股美股曼聯（美：MANU）。又如富途，新開戶可獲價值高達1400元的迎新獎賞。於個別銀行認購綠債可獲抽獎機會，如恒生客戶透過網上途徑成功認購綠債可參加網上投資服務大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡，名額共30個，又如中銀香港亦為成功認購綠債客戶提供抽獎機會，有機會贏取iPhone等超過100份獎品。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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