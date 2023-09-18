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恒指跌181點 科指跌1.2% 北水流入增83% 南水轉流入

港股延續上周五美股跌勢，A股則上升，上周創逾三年收市新低的創業板升幅較大。市場關注本周美、日等多家央行將開會議息，美期上升。

恒指今早低開113點，高位跌68點，低位跌288點，高低波幅220點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.67%，下跌為31.84%，無升跌為49.47%。

恒指半日跌181點或1%，報18001點，大市成交金額453億元；國指跌65點或1.03%，報6244點。恒生科技指數收報4025點，跌1.29%。

藍籌股成交金額170.78億元，佔大市成交37.69%；科指成份股成交金額84.94億元，佔大市成交18.75%；國指成份股成交金額140.87億元，佔大市成交31.09%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.21%，至79.64億元，佔大市成交17.57%。牛熊證成交金額34.85億元，減少27.97%；窩輪成交金額44.79億元，減少26.6%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。比亞迪（1211）、銀娛（0027）、吉利（0175）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，64隻下跌，4隻無升跌。吉利（0175）升2.18%，收報9.85元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.76%，收報15.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報63.15元，升0.48%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.3元，跌3.02%。

恒指低於10天線(18231.7點)、20天線(18158.82點)。科指跌穿100天線(4041.58點)。

北水南下合計淨流入21.9億元，較上日增加83.39%，連續第3日流入，累計流入59.97億元，對上一次連續3日淨流入是8月23日。南水北上合計淨流入20.1億元人民幣，終止連續4日流出。

遠見控股（0862）最快今日公布業績。收報0.05元，無升跌。

碧桂園（2007）今需支付到期美債息，人債展期投票截止。收報1.07元，升0.94%。

大生農業金融（1103）獲聯交所撤銷上市地位，正要求覆核。停牌。

朗生醫藥（0503）獲主席提出溢價27%私有化。收報1.69元，升19.01%。

西證國際（0812）被聯交所要求停牌，正研提覆核。創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌34.78%。

力天影業（9958）大股東預告或售股。創52周高，見1.85元，收報1.83元，升5.78%。

富力地產（2777）上月銷售收入跌72%。收報1.5元，跌4.46%。

陳卓賢辭任雅居樂（3383）副主席及非執董職務，早前遭聯交所公開批評。收報1.07元，跌3.6%。

惠譽降龍湖（0960）IDR評級至「BBB-」予負面展望。收報15.78元，跌2.35%。

世茂（0813）上月合約銷售額跌65%，今年首8個月跌四成。收報1元，跌1.96%。

名創優品（9896）未來1年擬斥最多15.6億元回購股份。收報54.75元，跌6.33%。

恒生（0011）委任李秀怡為商業銀行業務總監，下月14日起生效。收報96.2元，跌2.53%。

傳遞娛樂（1326）發盈警，料虧損擴大至最多1.9億元。收報0.05元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報81.1元，跌1.34%。

黃光裕減持國美（0493），套現2500萬。收報0.06元，跌3.23%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見4.12元，收報4元，升4.17%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.78元，收報4.73元，升3.28%；年年卡（3773）創上市新高，見2.55元，收報2.55元，升2.41%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.7元，收報108.6元，無升跌；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，收報0.236元，升3.51%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見12元，收報11.94元，升0.84%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；易生活控股（0223）創52周高，見0.2元，收報0.199元，升24.38%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升1.74%；碧生源（0926）創52周高，見5元，收報3.87元，跌16.95%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.23元，收報1.17元，跌1.68%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；上諭集團（1633）創52周高，見0.24元，收報0.159元，升51.43%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.61元，收報0.63元，跌1.56%；萬科（2202）低見8.83元，收報8.9元，跌1.87%；當代置業（1107）低見0.066元，收報0.07元，跌9.09%；中駿集團（1966）低見0.335元，收報0.34元，跌10.53%；京東（9618）低見122.2元，收報122.4元，跌1.77%；恒基發展（0097）低見0.183元，收報0.185元，跌4.64%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.027元，收報0.029元，跌9.38%；太平洋網絡（0543）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；西證國際證券（0812）低見0.015元，收報0.015元，跌34.78%；木薯資源（0841）低見0.17元，收報0.17元，跌5.56%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見3.96元，收報4元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.67元，升1.52%；五菱（0305）低見0.59元，收報0.6元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.96元，收報0.99元，跌7.48%；九毛九（9922）低見11.52元，收報11.74元，跌1.68%；希慎（0014）低見15.24元，收報15.4元，跌2.78%；嘉華國際（0173）低見2.17元，收報2.21元，升1.84%；威雅利（0854）低見2.32元，收報2.32元，跌7.94%；上海復旦（1385）低見16.42元，收報16.52元，跌2.02%；金輝（0137）低見0.56元，收報0.56元，跌12.5%。

異動股

上升異動股，包括，中國華君（0377）收報2.2元，升111.54%；上諭集團（1633）創52周高，見0.24元，收報0.159元，升51.43%；大地國際集團（8130）收報0.016元，升45.45%；易生活控股（0223）創52周高，見0.2元，收報0.199元，升24.38%；環球印館（8448）收報0.031元，升24%；智昇集團控股（8370）收報0.099元，升23.75%；黃河實業（0318）收報0.355元，升22.41%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.127元，收報0.125元，升21.36%；洪九果品（6689）收報5.78元，升20.92%；天利控股集團（0117）收報0.435元，升20.83%；朗生醫藥（0503）收報1.69元，升19.01%。

下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）收報0.178元，跌74.93%；飛尚無煙煤（1738）見52周低0.275元，收報0.355元，跌46.21%；生活概念（8056）收報0.062元，跌43.64%；西證國際證券（0812）創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌34.78%；PALADIN（0495）收報0.045元，跌29.69%；寶沙發展（1069）創上市新低，見0.1元，收報0.113元，跌23.13%；南南資源（1229）收報0.174元，跌20.55%；萬華媒體（0426）收報0.074元，跌20.43%；中國石墨（2237）見52周低0.6元，收報0.63元，跌20.25%；世紀集團國際（2113）收報0.066元，跌19.51%。

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