公司指，隨着中國大陸恢復通關，來自內地的潛在客戶對香港優質醫療美容服務求渴若切。該等醫療旅遊旗艦店本期間銷售合同按年增長52.6%。

展望將來，公司將大力拓展於粵港澳大灣區內醫療旅遊業務。

其他報道

綠債2023︱新一批綠債今起接受認購 每手1萬元 保底息4.75厘

恒指低開113點 科指跌1.2% 北水流入增83% 南水轉流入

綠債今起認購保底息勝定存 一文睇清各行認購優惠

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升9日 創逾1個月高

郭明錤維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部預測

JPEX無牌經營虛幣 消息指林作被捕

富士康擬將印度業務規模擴大一倍

恒大財富杜亮遭公安機關採刑事措施 中國恒大一度跌25%

花旗：內房9月銷售回升可能只是「假性積極」

王毅和沙利文見面意在安排11月「習拜會」

恒指低開113點 科指跌0.9% 失100天線

內媒：暫緩房地產稅立法 更多考慮到國內經濟形勢

港股ADR跌96點 夜期低水116點 美期升亞股跌

碧桂園今需支付到期美債息 人債展期投票截止

北水增持遠洋集團 減持盈富