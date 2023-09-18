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HGC環電夥Palo Alto Networks於大灣區推SASE服務

固網商環球全域電訊（HGC，環電），與網路安全公司Palo Alto Networks合作推出結合安全存取服務邊緣（SASE）的一站式託管服務，以協助企業管理大灣區所有業務地點、應用程式和用戶的數據安全和網絡性能。

新服務以HGC環電的跨境網絡作為軟件定義廣域網（SD-WAN）的主幹，全方位託管的端到端解決方案由 Palo Alto Networks的Prisma SASE 解決方案提供技術支援。另外，服務亦配合 HGC 環電的安全營運中心（SOC）監察 SASE 雲端平台、大灣區三個地區辦事處，以及大灣區總部及位於廣州的數碼服務營運中心（DSOC）以完善其服務。

HGC環電營運總裁-ICT業務、技術方案及產品黃振華表示，根據美國資訊科技研究和顧問的公司高德納（Gartner）定義，SASE服務是已包括SD-WAN在內，隨著現時市場對網絡數據的需求，SD-WAN與SASE整合是市場大趨勢，根據數據顯示，今年已有有15%的SD-WAN已與SASE整合，預計2026年其數字會增長至6成。

Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛表示，因中國數據法規方面問題，Palo Alto Networks約兩年前已開始研究將SASE服務合規地帶到中國市場，並成證專責團體研究，終在今年成功將SASE服務延伸到中國區域。他續指，有客戶由傳統網絡經過數據轉型成SASE，認為市場亦開放、SASE有很多商機，亦曾進行過內部調查指出，SASE於大灣區的潛在市場規模不少於1.1億美元。

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