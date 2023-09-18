公司指，今次案件涉及主體是于範易及其一致行動人，為獨立財務投資人，不涉及上市公司，不會對公司正常生產經營活動產生影響。

此外，另一A股東方時尚（滬603377），其控股股東、董事長徐雄在破發下仍涉違規減持公司持股後，亦在9月15日披露接獲實控人、董事長徐雄家屬的通知，徐雄因涉嫌操縱證券市場罪，經上海市人民檢察院第一分院批準逮捕。

東方時尚指，已針對相關事項做了妥善安排，目前公司生產經營不受影響，各項工作有序開展。公司董事會及管理層將加強經營管理，確保公司經營活動的正常進行。公司其後披露推舉創始人之一、董事、總經理閆文輝代為履行董事長職責。

東方時尚昨日正式免去徐雄董事、董事長及第五屆董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。

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