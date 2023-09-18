繼打擊違規減持後，據官媒《中國證券報》今日報道，中證監近期擬進一步對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，推動進一步優化分紅方式和節奏，讓分紅好的公司得到更多激勵，同時也加強對超出能力分紅企業的約束等。
今次中證監將對《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》等一系列規則進行修改，交易所將同步修訂規範運作指引。
今次對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，包括強化信息披露監管。對於主板上市公司分紅未達到一定比例的，要求披露解釋原因。二是對財務性投資較多的公司強化披露要求，督促公司提高資產使用效率，更好專注主業和回報投資者。三是強化問詢和監管約談。加強監管問詢，幫助投資者對分紅信息更好作出判斷，通過約談等方式督促加大分紅力度。同時推動進一步優化分紅方式和節奏，包括簡化中期分紅程序﹔又讓分紅好的公司得到更多激勵。
至於加強對超出能力分紅企業的約束方面，據指超出能力進行分紅在A股雖然不是突出問題，但中證監仍將高度關注，多措並舉加強防範，包括努力確保公司業績真實，分紅基礎扎實，切實防止上市公司財務造假并融資分紅的行為。二是對於資產負債率偏高且經營現金流不足，但持續高比例分紅的上市公司，要求詳細披露分紅方案合理性及對公司生產經營的影響。
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