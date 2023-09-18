今次中證監將對《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》等一系列規則進行修改，交易所將同步修訂規範運作指引。

今次對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，包括強化信息披露監管。對於主板上市公司分紅未達到一定比例的，要求披露解釋原因。二是對財務性投資較多的公司強化披露要求，督促公司提高資產使用效率，更好專注主業和回報投資者。三是強化問詢和監管約談。加強監管問詢，幫助投資者對分紅信息更好作出判斷，通過約談等方式督促加大分紅力度。同時推動進一步優化分紅方式和節奏，包括簡化中期分紅程序﹔又讓分紅好的公司得到更多激勵。

至於加強對超出能力分紅企業的約束方面，據指超出能力進行分紅在A股雖然不是突出問題，但中證監仍將高度關注，多措並舉加強防範，包括努力確保公司業績真實，分紅基礎扎實，切實防止上市公司財務造假并融資分紅的行為。二是對於資產負債率偏高且經營現金流不足，但持續高比例分紅的上市公司，要求詳細披露分紅方案合理性及對公司生產經營的影響。

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