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恒指收市跌252點 成交跌28% 北水流入增6倍 南水轉流入

英美日央行本周將議息，美期上升，亞股向下，A股則受惠於中證監加大打擊違規減持力度等政策，市場情緒偏暖，滬深300先跌後升，南水亦終止連續4日流出，淨流入28.29億元，是9月4日後新高。

恒指今早低開113點，高位跌68點，低位跌288點，高低波幅220點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為22.6%，下跌為39.8%，無升跌為37.59%。

恒指收市跌252點或1.39%，報17930點，大市成交金額845億元，較上日減少28.43%，是9月14日816.04億元成交後最少；國指跌100點或1.59%，報6209點。恒生科技指數收報3987點，跌2.22%。

藍籌股成交金額344.02億元，佔大市成交40.71%；科指成份股成交金額172.33億元，佔大市成交20.39%；國指成份股成交金額286.85億元，佔大市成交33.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.48%，至88.1億元，佔大市成交10.42%。牛熊證成交金額40.07億元，減少17.18%；窩輪成交金額48.02億元，減少21.3%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。銀娛（0027）、吉利（0175）、石藥（1093）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，69隻下跌，3隻無升跌。銀娛（0027）升1.78%，收報51.4元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌5.13%，收報18.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報39.7元，升0.76%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報18.88元，跌5.13%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿100天線(4041.2點)，下試250天線(3980.27點)。

北水南下合計淨流入87.33億元，較上日增加631.17%，淨流入金額是9月5日119.98億元後最多。連續第3日流入，累計流入125.4億元，對上一次連續3日淨流入是8月23日。南水北上合計淨流入28.29億元人民幣，終止連續4日流出。

午後消息股表現

阿里（9988）計劃對土耳其投資20億美元。收報84.2元，跌2.38%。

碧桂園（2007）泰國子公司提供抵押品 不再任債券擔保人。碧桂園今需支付到期美債息，人債展期投票截止。收報1.04元，跌1.89%。

瑞銀：比亞迪（1211）成本優勢在系統設計 改於歐洲生產售價料仍可較同業低25%。收報247元，跌0.16%。

完美醫療（1830）6至8月期間旗艦店生意增53%。收報3.95元，升3.67%。

今早及隔晚消息股表現

遠見控股（0862）最快今日公布業績。收報0.052元，升4%。

大生農業金融（1103）獲聯交所撤銷上市地位，正要求覆核。停牌。

朗生醫藥（0503）獲主席提出溢價27%私有化。收報1.69元，升19.01%。

西證國際（0812）被聯交所要求停牌，正研提覆核。創上市新低，見0.015元，收報0.016元，跌30.43%。

力天影業（9958）大股東預告或售股。創52周高，見1.93元，收報1.78元，升2.89%。

富力地產（2777）上月銷售收入跌72%。收報1.47元，跌6.37%。

陳卓賢辭任雅居樂（3383）副主席及非執董職務，早前遭聯交所公開批評。收報1.04元，跌6.31%。

惠譽降龍湖（0960）IDR評級至「BBB-」予負面展望。收報15.74元，跌2.6%。

世茂（0813）上月合約銷售額跌65%，今年首8個月跌四成。收報0.92元，跌9.8%。

名創優品（9896）未來1年擬斥最多15.6億元回購股份。收報54.85元，跌6.16%。

恒生（0011）委任李秀怡為商業銀行業務總監，下月14日起生效。收報96.25元，跌2.48%。

傳遞娛樂（1326）發盈警，料虧損擴大至最多1.9億元。平上市低位0.05元，收報0.05元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報80.7元，跌1.82%。

黃光裕減持國美（0493），套現2500萬。收報0.057元，跌8.06%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見4.12元，收報4元，升4.17%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.78元，收報4.6元，升0.44%；年年卡（3773）創上市新高，見2.57元，收報2.56元，升2.81%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1044.1元，收報1044.1元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1086.75元，收報1086.75元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.75元，收報534.75元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108.7元，收報108.6元，無升跌；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，收報0.218元，跌4.39%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見12.14元，收報11.96元，升1.01%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；易生活控股（0223）創52周高，見0.2元，收報0.165元，升3.13%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升0.87%；碧生源（0926）創52周高，見5元，收報4.32元，跌7.3%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.4元，收報0.395元，升1.28%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.23元，收報1.13元，跌5.04%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；上諭集團（1633）創52周高，見0.24元，收報0.156元，升48.57%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.61元，收報0.63元，跌1.56%；興業物聯（9916）低見0.49元，收報0.49元，跌5.77%；萬科（2202）低見8.83元，收報8.88元，跌2.09%；當代置業（1107）低見0.066元，收報0.074元，跌3.9%；中駿集團（1966）低見0.335元，收報0.345元，跌9.21%；中梁（2772）低見0.32元，收報0.33元，跌4.35%；京東物流（2618）低見9.99元，收報10.06元，跌5.45%；京東（9618）低見121元，收報121元，跌2.89%；大中華控股（0021）低見0.065元，收報0.073元，跌8.75%；恒基發展（0097）低見0.183元，收報0.191元，跌1.55%。

111隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.96元，收報3.98元，跌0.5%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；五菱（0305）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；恒大汽車（0708）低見0.91元，收報0.91元，跌14.95%；九毛九（9922）低見11.52元，收報11.54元，跌3.35%；鷹君（0041）低見13.6元，收報13.64元，跌1.87%；希慎（0014）低見15.24元，收報15.32元，跌3.28%；嘉華國際（0173）低見2.17元，收報2.24元，升3.23%；威雅利（0854）低見2.3元，收報2.3元，跌8.73%。

異動股

上升異動股，包括，易點雲（2416）創上市新低，見5.18元，收報8.47元，升56.56%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.38元，收報0.355元，升52.36%；上諭集團（1633）創52周高，見0.24元，收報0.156元，升48.57%；洪九果品（6689）收報6.67元，升39.54%；中國綠島科技（2023）創52周高，見1.37元，收報1.3元，升38.3%；環球印館（8448）收報0.034元，升36%；富陽（0352）收報0.22元，升31.74%；TBKS HLDGS（1960）見52周低0.295元，收報0.42元，升31.25%；大地國際集團（8130）收報0.014元，升27.27%；華聯國際（0969）收報0.169元，升27.07%；中國華君（0377）收報1.29元，升24.04%。

下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）收報0.156元，跌78.03%；飛尚無煙煤（1738）見52周低0.275元，收報0.33元，跌50%；生活概念（8056）收報0.064元，跌41.82%；京基智慧文化（0550）收報0.425元，跌41.78%；澳能建設（1183）見52周低0.355元，收報0.53元，跌32.05%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.84元，跌31.6%；西證國際證券（0812）創上市新低，見0.015元，收報0.016元，跌30.43%；璋利國際（1693）收報0.043元，跌29.51%；國瑞健康（2329）收報0.06元，跌25%；中國藝術金融（1572）收報0.086元，跌24.56%；綠領控股（0061）收報0.069元，跌24.18%。

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