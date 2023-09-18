中國銀行澳門分行繼去年與滴灌通達成戰略合作協議後，再與滴灌通完成2.1億離岸人民幣貸款項目。本次貸款為全球首筆滴灌通澳交所上市的金融創新產品——每日收入分成憑證（Daily Revenue Obligations ，DRO）質押貸款，標誌雙方支持金融產品創新，引領澳門現代金融創新發展，積極推動人民幣國際化；同時為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以助力他們的成長。
滴灌通創始人兼主席李小加表示：「我們很高興與中國銀行澳門分行達成協議，中國銀行始終致力於支持中國小微企業發展，是國家普惠金融戰略堅定執行者和貢獻者。 這與我們滴灌通的企業價值不謀而合，因為滴灌通是希望以金融科技，開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以助力他們的成長。 我們期待與中國銀行深化各領域的合作，成為長期的業務夥伴。」
澳門中銀近年積極拓展創新投行類業務、結構化融資業務、綜合性跨境金融服務，為客戶提供更全面的國際化專業服務，滿足客戶多元化金融需求；同時亦積極打造「灣區銀行」，不斷開闢創新型金融發展新路徑，在以澳門作為平台的基礎上搭建起「走出去」與「引進來」的金融服務橋樑。
滴灌通澳門金融資產交易所（澳交所）已於2023年8月3日正式運營，是立足澳門、面向全球的國際化收入分成交易所。截至2023年8月底，滴灌通澳交所已成功幫助超過1萬家小微門店，融資超過20億人民幣。
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