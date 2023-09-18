滴灌通創始人兼主席李小加表示：「我們很高興與中國銀行澳門分行達成協議，中國銀行始終致力於支持中國小微企業發展，是國家普惠金融戰略堅定執行者和貢獻者。 這與我們滴灌通的企業價值不謀而合，因為滴灌通是希望以金融科技，開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以助力他們的成長。 我們期待與中國銀行深化各領域的合作，成為長期的業務夥伴。」

澳門中銀近年積極拓展創新投行類業務、結構化融資業務、綜合性跨境金融服務，為客戶提供更全面的國際化專業服務，滿足客戶多元化金融需求；同時亦積極打造「灣區銀行」，不斷開闢創新型金融發展新路徑，在以澳門作為平台的基礎上搭建起「走出去」與「引進來」的金融服務橋樑。

滴灌通澳門金融資產交易所（澳交所）已於2023年8月3日正式運營，是立足澳門、面向全球的國際化收入分成交易所。截至2023年8月底，滴灌通澳交所已成功幫助超過1萬家小微門店，融資超過20億人民幣。

其他報道

據報中證監擬出手督促企業分紅 約束超出能力分紅企業

KeeTa明日起進軍港島

中證監重鎚罰我樂家居近5000萬 東方時尚董事長遭逮捕

Adobe推出全新Content Generation Studio

JPEX風波 警方據報到永安廣場辦公室搜證 消息指KOL陳怡被捕

阿里計劃對土耳其投資20億美元

碧桂園泰國子公司提供抵押品 不再任債券擔保人

瑞銀：比亞迪成本優勢在系統設計 改於歐洲生產售價料仍可較同業低25%

HGC環電夥Palo Alto Network於大灣區推SASE服務

完美醫療6至8月期間旗艦店生意增53%