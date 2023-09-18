按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在今年第二季實質上升1.8%，而第一季的升幅為3.1%。在訪港旅遊業和私人消費帶動下，本港經濟在今年第二季繼續復蘇。然而，環球經濟增長放緩繼續拖累進出口貿易業的表現。

其中，進出口貿易、批發及零售業的增加價值在第二季下跌4.0%；住宿及膳食服務業的增加價值在第二季上升22.9%。

運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值第二季與上年同期比較實質上升27.2%；資訊及通訊業的增加價值則按年下跌0.8%。

金融及保險業的增加價值，第二季與上年同期比較實質下跌1.5%；地產、專業及商用服務業的增加價值則按年錄得1.2%的實質跌幅。

公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在第二季與上年同期比較實質上升2.7%；服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在第二季與上年同期比較實質上升2.6%。

電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在第二季與上年同期比較實質上升3.1%；建造業的增加價值則按年上升5.2%。

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