集團指，根據公司擬與上海市靜安區住房保障和房屋管理局、上海市閘北第一房屋徵收服務事務所有限公司簽訂的《上海市國有土地上房屋徵收補償協議》，該房地產房屋價值補償款、停產停業損失補償款、其他各類補貼、獎勵費用合計人民幣4.81億元，其中支付給公司4.41億元，支付給公司控股子公司上海電器陶瓷廠有限公司4,000萬元。

而根據上海市閘北第一房屋徵收服務事務所有限公司出具的《青雲路517號上海電氣集團股份有限公司徵收補償安置方案》以及相關規定，將以結算單方式補償公司搬遷獎勵4,577.52萬元。

上海電氣指，徵收預計將在2023年度實施完成。經公司財務部門初步測算，在扣除賬面淨值、土地增值稅等支出後，今次徵收對公司2023年度歸母淨利潤的影響約為4.97億元，具體以審計機構年度審計確認的結果為準。

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