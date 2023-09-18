耀才行政總裁許繹彬表示：綠色零售債券今日開始正式認購，由於政府承諾會有保底保證回報達4.75厘，如客戶申請五手即50000元，每年已可獲2,375的利息，如客戶持3年已可穏袋7,125的利息，加上保本（即到期時可穏取回連本帶利合共57,125元），可謂非常吸引。
加上港股走勢持續不振，投資者預計短期難有突破，所以穏收利息亦是投資者的其中一條增值財富之路；正因如此吸引，耀才首天的認購人數及額度已超越去年，吸引了接近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元；由於主要認購對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。
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