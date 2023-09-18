加上港股走勢持續不振，投資者預計短期難有突破，所以穏收利息亦是投資者的其中一條增值財富之路；正因如此吸引，耀才首天的認購人數及額度已超越去年，吸引了接近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元；由於主要認購對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。

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