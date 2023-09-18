綠色零售債券認購首日認購，信銀國際表示，今年的首日認購人數與去年相約，總認購金額有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近3成。參考上一批綠色零售債券認購結果，加上今批綠色零售債券保證息率由去年的2.5%調升至今年的4.75%，相信今批綠色零售債券亦會錄得超額認購。