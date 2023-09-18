綠色零售債券認購首日認購，信銀國際表示，今年的首日認購人數與去年相約，總認購金額有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近3成。參考上一批綠色零售債券認購結果，加上今批綠色零售債券保證息率由去年的2.5%調升至今年的4.75%，相信今批綠色零售債券亦會錄得超額認購。
參考上一次綠債的分配結果，認購4手以下便獲全數分派，建議資金充裕的投資者，可考慮認購5至8手以增加穩中的機會。客戶如透過該行認購綠債，可獲「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。
花旗銀行則指，新一批綠色零售債券息率吸引，首天認購反應正面，認購數字符合預期。
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