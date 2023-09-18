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人行外管局開外資金融機構座談會 研優化外商投資環境

內媒報導，人行、國家外管局召開外資金融機構與外資企業座談會。是次會議由人行行長，國家外管局局長潘功勝主持召開外資金融機構和外資企業座談會，聽取有關意見建議，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度，進一步優化外商投資環境有關工作。摩根大通銀行、匯豐銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外資金融機構和外資企業參加座談會。

國家外管局副局長陸磊及人行、國家外管局有關司局負責同志亦有參加座談會。座談會上，外資金融機構和外資企業負責人介紹了在華展業情況，普遍認為近年來中國金融業開放穩步推進，金融服務外資外貿能力持續提升，希望進一步完善相關政策安排，持續優化營商環境。

潘功勝認真聽取大家的意見建議，就企業關心的熱點問題與大家深入交流討論，對部分意見建議現場作出回應。潘功勝表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水平對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。

潘功勝指，下一步將認真貫徹《國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》要求，持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務質效，助力高水平對外開放。

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