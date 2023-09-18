虛擬資產交易平台JPEX被證監會點名，直指有人未受監管並廣泛找來網紅宣傳，警方更採取行動拘捕涉事的網紅。原來多間上市公司均曾先後與JPEX討論過合作，但是不若而同均先後不了了之及無疾而終。不過，受今次JPEX案衝擊，中國天弓（0428）就算早已宣稱停止與JPEX合作，股價仍然受累並被拖跌。
上市公司協同通信（1613）上周四發公告澄清，與JPEX之間的科技及技術服務因為在6月底前未達成協議，因此釐清與JPEX的關係。雖然事件持續發酵，但是協同通信今日的股價升1.59%。
至於去年3月曾經宣布與JPEX達成諒解備忘錄，擬聯手投資1000萬美元並開發區塊鏈技術的上市投資公司中國天弓（0428），今日股價跌4.2%，成交額只有15.35萬元。不過該股去年4月原來曾經刋發公告，指考慮了與JPEX的建議合作，認為現階段並非開展建議合作的最佳時機，因此決定停止進行建議合作。
另一GEM板公司HMVOD（8103）則早於2021年9月，與JPEX簽訂諒解備忘錄，擬從JPEX引入錢包及應用程式等相關系統及軟件，甚至獲JPEX授出3年期購股權，涉值500萬美元。事隔大半年，該集團表示由於現階段不需用有關系統及軟件，因此最終與JPEX的交易無疾而終。該集團今日收報1.6元，升1.27%。
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