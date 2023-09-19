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等待央行利率決策 美股微升 道指升6點

美債息個別發展，倒掛則擴闊，美股上升。市場等待全球英美日央行本周將公布的利率決策。Tesla跌3.3%，高盛下調其盈利預測。美國財長耶倫表示，經濟未見衰退跡象，現在判斷汽車業罷工影響為時尚早。有「末日博士」之稱的魯比尼預測，美國經濟不會硬著陸、明年下半年才會降息。美國眾議院議長麥卡錫提出的一項撥款方案遭黨內強硬派反對，意味著聯邦政府關門風險依然很高。中國的美國國債持有量7月份連續第四個月下滑，達到2009年6月以來最低水平。

道瓊斯工業平均指數收漲6點，升幅0.02%，報34624點。標普500指數收漲3點，升幅0.08%，報4453點。納斯達克綜合指數收漲1點，或0.02%，報13710點。

Visa升1.49%，報244.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而家得寶跌1.29%，報317.26元，拖累道指27點。

科技股方面，蘋果收市報177.97元，升1.69%，谷歌母公司Alphabet收市報138.21元，升0.58%，亞馬遜收市報139.98元，跌0.29%，Facebook收市報302.55元，升0.74%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.13%，報456點。德國DAX指數收跌1.05%，報15727點；法國CAC 40指數跌1.4%，報7276點；英國富時100指數收跌0.76%，報7652點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.57%，報6780點。

美國2年期債息曾升最多0.89%，是9月14日後最大升幅。高見5.0773厘，是8月28日5.1043厘後最高。收市報5.0538厘，是8月25日後收市新高，當日報5.0779厘。連升3日，累計升0.0846厘，對上一次連升3日是9月5日。

美國10年期債息曾跌最多0.73%，是9月14日後最大跌幅。低見4.3006厘，是9月15日4.2664厘後最低。收市報4.3026厘，是9月14日後收市新低，當日報4.2863厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至76.021基點，是9月14日76.154基點後最低。收市報75.34基點，是8月31日後新低，當日報75.891基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至116.837基點，是9月15日122.552基點後最低。收市報116.27基點，是9月14日後新低，當日報118.746基點。

道指曾升最多0.31%，是9月14日後最大升幅。高見34725.06點，是9月15日34902.04點後最高。日收市報34624.3點，是9月14日後收市新高，當日報34907.11點。

標指曾升最多0.36%，是9月14日後最大升幅。高見4466.36點，是9月15日4497.98點後最高。收市報4453.53點，是9月14日後收市新高，當日報4505.1點。

納指曾升最多0.31%，是9月14日後最大升幅。高見13751.28點，是9月15日13895.75點後最高。收市報13710.24點，是9月14日後收市新高，當日報13926.05點。

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