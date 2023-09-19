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港股ADR升32點 夜期高水34點 美期升亞股個別發展

美股向上，港股ADR升32點或0.18%，報17962點，即月恒指夜期升23點，報17965點，夜期高水34點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.12%，折合報312.57元；阿里巴巴（9988）升0.98%，折合報85.02元；美團（3690）升0.04%，折合報122.05元；匯控（0005）升0.41%，折合報61元；建行（0939）跌0.06%，折合報4.36元。

道期現升0.062%；標期現升0.07%；納期現升0.12%。日本東證指數現跌0.09%；韓國KOSPI指數現升0.32%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.39%。

VIX指數隔晚升1.52%或0.21點，報14點。

紐油現升0.97%或0.89美元，報92.37美元；布油現升0.28%或0.26美元，報94.7美元；金價現跌0.02%或0.44美元，報1933.4美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或46美元，報8359.5美元。美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.3006厘。

今日焦點股份可留意：

布萊克萬礦業（0159）最快今日公布業績。

蔚來（9866）：擬發行10億美元可轉換優先債券。

融創中國（1918）境外債重組，98%大比例通過。

The Capital Group減持郵儲行（1658）2.05%套現15.26億。

理想汽車（1658）非執董王興減持0.11%，套現近3.1億。

嘉里建設（0683）向嘉里前海項目預支2.8億元。

騰訊（0700）大股東及其母公司Naspers CEO請辭。

上海電氣（2727）上海房產被徵收獲補償5.27億人幣。

恒大財富關聯公司再被列為「老賴」。

花旗：9月賭收未受惡劣天氣影響，賭注大「巨鯨」數目按年倍增。

惠理（0806）8月管理資產總值降至59億美元。

 

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