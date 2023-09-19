恒指今早高開11點或0.07%，報17942點，大市成交金額19億元；國指今早高開4點或0.08%，報6214點。恒生科技指數開市報3993點，升0.16%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為6.21%，下跌為3.14%，無升跌為90.63%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。
藍籌36隻升，15隻下跌，29隻無升跌。新奧（2688）升1.61%，報59.95元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.68%，報35.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報19.72元，升1.23%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報78元，跌4.94%。
恒指10天線(18134.4點)跌穿20天線(18154.83點)。科指10天線(4076.83點)跌穿20天線(4098點)，指數下試250天線(3979.94點)。
碧桂園（2007）「16騰越02」債券展期方案據報已獲表決通過開市報1.06元，升1.92%。
布萊克萬礦業（0159）最快今日公布業績。無成交，報0.164元。
蔚來（9866）：擬發行10億美元可轉換優先債券。開市報78元，跌4.94%。
融創中國（1918）境外債重組，98%大比例通過。開市報3.08元，升10%。
The Capital Group減持郵儲行（1658）2.05%套現15.26億。開市報3.92元，無升跌。
理想汽車（1658）非執董王興減持0.11%，套現近3.1億。開市報3.92元，無升跌。
嘉里建設（0683）向嘉里前海項目預支2.8億元。開市報13.6元，跌0.15%。
騰訊（0700）大股東及其母公司Naspers CEO請辭。開市報312.8元，升0.19%。
上海電氣（2727）上海房產被徵收獲補償5.27億人幣。開市報1.81元，升1.12%。
恒大財富關聯公司再被列為「老賴」。恒大（3333）開市報0.65元，升6.56%。
花旗：9月賭收未受惡劣天氣影響，賭注大「巨鯨」數目按年倍增。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報6.38元。美高梅中國（2282）開市報10.58元，升0.38%。澳博（0880）開市報3.11元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報7.93元。銀河娛樂（0027）開市報51.85元，升0.88%。金沙中國（1928）開市報25.7元，升0.39%。
惠理（0806）8月管理資產總值降至59億美元。無成交，報2.45元。
破頂股包括，大豐港（8310）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升14.68%；保利文化（3636）創52周高，見8.62元，開市報8.62元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.22元，開市報3.22元，升2.22%。
創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見13.5元，開市報13.5元，跌1.03%；資本策略地產（0497）低見0.112元，開市報0.112元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.9元，開市報0.9元，跌1.1%；互太紡織（1382）低見1.6元，開市報1.6元，無升跌；甘肅銀行（2139）低見0.6元，開市報0.6元，跌1.64%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.078元，升14.71%；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升14.68%；融創（1918）開市報3.08元，升10%；智中國際（6063）開市報0.07元，升7.69%；曠逸國際（1683）開市報0.189元，升7.39%；大洋集團（1991）開市報0.244元，升7.02%；恒大（3333）開市報0.65元，升6.56%；玖源集團（0827）開市報0.098元，升5.38%。
下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）開市報0.136元，跌12.82%；環亞國際醫療集團（1143）開市報1.78元，跌11.88%；上諭集團（1633）開市報0.143元，跌8.33%；聯邦制藥（3933）開市報7.5元，跌7.75%；上海証大（0755）開市報0.014元，跌6.67%；SINCEREWATCH HK（0444）開市報0.03元，跌6.25%；名創優品（9896）開市報52元，跌5.2%；嘉利國際（1050）開市報0.55元，跌5.17%；亨得利（3389）開市報0.19元，跌5%。
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