恒指今早高開11點或0.07%，報17942點，大市成交金額19億元；國指今早高開4點或0.08%，報6214點。恒生科技指數開市報3993點，升0.16%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為6.21%，下跌為3.14%，無升跌為90.63%。