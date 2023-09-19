moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開11點 科指升0.16% 蔚來跌4% 恒大升6%

恒指今早高開11點或0.07%，報17942點，大市成交金額19億元；國指今早高開4點或0.08%，報6214點。恒生科技指數開市報3993點，升0.16%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為6.21%，下跌為3.14%，無升跌為90.63%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌36隻升，15隻下跌，29隻無升跌。新奧（2688）升1.61%，報59.95元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.68%，報35.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報19.72元，升1.23%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報78元，跌4.94%。

恒指10天線(18134.4點)跌穿20天線(18154.83點)。科指10天線(4076.83點)跌穿20天線(4098點)，指數下試250天線(3979.94點)。

碧桂園（2007）「16騰越02」債券展期方案據報已獲表決通過開市報1.06元，升1.92%。

布萊克萬礦業（0159）最快今日公布業績。無成交，報0.164元。

蔚來（9866）：擬發行10億美元可轉換優先債券。開市報78元，跌4.94%。

融創中國（1918）境外債重組，98%大比例通過。開市報3.08元，升10%。

The Capital Group減持郵儲行（1658）2.05%套現15.26億。開市報3.92元，無升跌。

理想汽車（1658）非執董王興減持0.11%，套現近3.1億。開市報3.92元，無升跌。

嘉里建設（0683）向嘉里前海項目預支2.8億元。開市報13.6元，跌0.15%。

騰訊（0700）大股東及其母公司Naspers CEO請辭。開市報312.8元，升0.19%。

上海電氣（2727）上海房產被徵收獲補償5.27億人幣。開市報1.81元，升1.12%。

恒大財富關聯公司再被列為「老賴」。恒大（3333）開市報0.65元，升6.56%。

花旗：9月賭收未受惡劣天氣影響，賭注大「巨鯨」數目按年倍增。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報6.38元。美高梅中國（2282）開市報10.58元，升0.38%。澳博（0880）開市報3.11元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報7.93元。銀河娛樂（0027）開市報51.85元，升0.88%。金沙中國（1928）開市報25.7元，升0.39%。

惠理（0806）8月管理資產總值降至59億美元。無成交，報2.45元。

破頂股表現

破頂股包括，大豐港（8310）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升14.68%；保利文化（3636）創52周高，見8.62元，開市報8.62元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.22元，開市報3.22元，升2.22%。

破底股方面

創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見13.5元，開市報13.5元，跌1.03%；資本策略地產（0497）低見0.112元，開市報0.112元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.9元，開市報0.9元，跌1.1%；互太紡織（1382）低見1.6元，開市報1.6元，無升跌；甘肅銀行（2139）低見0.6元，開市報0.6元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.078元，升14.71%；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升14.68%；融創（1918）開市報3.08元，升10%；智中國際（6063）開市報0.07元，升7.69%；曠逸國際（1683）開市報0.189元，升7.39%；大洋集團（1991）開市報0.244元，升7.02%；恒大（3333）開市報0.65元，升6.56%；玖源集團（0827）開市報0.098元，升5.38%。

下跌異動股，包括，宏基集團控股（1718）開市報0.136元，跌12.82%；環亞國際醫療集團（1143）開市報1.78元，跌11.88%；上諭集團（1633）開市報0.143元，跌8.33%；聯邦制藥（3933）開市報7.5元，跌7.75%；上海証大（0755）開市報0.014元，跌6.67%；SINCEREWATCH HK（0444）開市報0.03元，跌6.25%；名創優品（9896）開市報52元，跌5.2%；嘉利國際（1050）開市報0.55元，跌5.17%；亨得利（3389）開市報0.19元，跌5%。

其他報道

碧桂園「16騰越02」債券展期方案據報已獲表決通過

港股ADR升32點 夜期高水34點 美期升亞股個別發展

蔚來：擬發行10億美元可轉換優先債券

等待央行利率決策 美股微升 道指升6點

北水增持國美 減持聯合能源