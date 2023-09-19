不過，中國仍是持有美國國債第二多的國家，第一則為日本，於7月底時持有1.112萬億美元，較6月底的1.105萬億美元有所上升。

據美國財政部公布，今年7月海外總計持有的美國國債較6月增加920億美元至7.65萬億美元，創去年2月以來新高。

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