文章日期：2023年9月19日 10:34
美國財政部公布，中國於7月減持美國國債136億美元，降至8218億美元，創下2009年5月以來最低。是次為中國連續第4個月減持美債，由5月起每月減持至少逾100億美元。
不過，中國仍是持有美國國債第二多的國家，第一則為日本，於7月底時持有1.112萬億美元，較6月底的1.105萬億美元有所上升。
據美國財政部公布，今年7月海外總計持有的美國國債較6月增加920億美元至7.65萬億美元，創去年2月以來新高。
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