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中國7月再減持136億美債 持倉創14年新低

美國財政部公布，中國於7月減持美國國債136億美元，降至8218億美元，創下2009年5月以來最低。是次為中國連續第4個月減持美債，由5月起每月減持至少逾100億美元。