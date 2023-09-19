文章日期：2023年9月19日 10:59
據內地傳媒報道，中國汽車工業協會統計分析，今年8月中國乘用車產銷分別完成227.5萬輛和227.3萬輛，按月分別增長7.5%和8.2%，按年分別增長5.4%和6.9%。
今年1至8月，乘用車產銷分別完成1567.2萬輛和1564.3萬輛，按年分別增長5.9%和6.7%。
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